El XII Foro Gastronómico Dominicano 2026, celebrado en Santo Domingo, ha marcado un antes y después al consolidar las habilidades blandas como el motor indiscutible de la excelencia en la hospitalidad moderna.

Con la participación de más de 500 profesionales y estudiantes, el evento reafirmó que la competitividad de la gastronomía dominicana ya no depende exclusivamente de la técnica culinaria, sino de la integración estratégica de elementos como la empatía y la comunicación para crear experiencias memorables a nivel internacional.

El enfoque principal fue el fortalecimiento del desarrollo integral del sector, reconociendo que aptitudes como el trabajo en equipo y la inteligencia emocional son componentes fundamentales para optimizar el rendimiento operativo y diferenciar el servicio en un mercado global cada vez más exigente.

Bajo el lema “Habilidades blandas: ingredientes esenciales para una experiencia gastronómica”, la Fundación Sabores Dominicanos (FSD) lideró esta jornada en la Biblioteca Nacional Pedro Henríquez Ureña.

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La visión de la directiva de la fundación, encabezada por Bolívar Troncoso Morales, Luis Marino López y Juan Febles, junto al apoyo de Confederación Panamericana de Escuelas de Hostelería, Gastronomía y Turismo (CONPEHT), garantizó una actualización académica de adaptada a las necesidades actuales.

Este equipo de liderazgo subrayó que la capacidad de adaptación y el pensamiento crítico son hoy tan vitales como el manejo de los fogones, posicionando al Foro como el referente principal de formación y vanguardia en el país.

La agenda contó con expertos de talla mundial que transformaron la teoría en práctica mediante talleres especializados.

Figuras como el Chef Andrés Madrigal (Estrellas Michelin) y Claudia Pimentel abordaron el liderazgo y la gestión de conflictos, mientras que Daniel Soto y Felipe Rodríguez profundizaron en la comunicación asertiva y el aprendizaje activo.