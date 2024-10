FP afirma reformas provocan inquietud

Presentar al mismo tiempo las reformas constitucional y fiscal es someter al pueblo a un proceso de hostigamiento social, consideró esta mañana el vocero del bloque de Diputados del Partido Fuerza de Pueblo (FP), Rafael Castillo.

Dijo que no hay forma de justificar la reforma a la Constitución en estos momentos «y ahora en paralelo una reforma fiscal».

“Este es un Gobierno sin visión que solo genera incertidumbre a los dominicanos con la innecesaria y caprichosa reforma constitucional del presidente Abinader que solo busca llenar su ego personal y con la imparable reforma fiscal, lo que tiene algunos sectores de la economía estancados al no saber qué podría pasar mañana”, puntualizó Castillo.

La reforma constitucional no ha sido suficientemente consultada ni debatida, no es una necesidad del pueblo dominicano, el pueblo no la ha pedido, tampoco vendrá a transformar nada, solo a imponer la voluntad del presidente de turno, lo que es penoso porque así no se construye una democracia.

El también diputado por la provincia Santo Domingo por FP, dijo que los ciudadanos saldrán afectados en sus derechos de elegir y ser elegidos sólo por voluntad de un partido.

«El PRM decidió en una habitación de un plumazo a quienes le dejan más diputados y a quienes le quitan, si la Cámara de Diputados es grande y la propuesta es reducir no puede ser bajo el criterio y voluntad del PRM debió ir a consulta pública a un referéndum aprobatorio, a vistas públicas donde las provincias que se requiera reducir su representación opinen. Eso no solo no pasó sino que para el PRM eso no es importante porque hoy con su mayoría ya tienen la reforma constitucional en la Asamblea Nacional a todo vapor, indicó el vocero de los diputados de la FP», sostuvo Castillo.

Te puede interesa leer: Aceleran debates de Asamblea Revisora

Añadió que «esta es una reforma constitucional a la medida y voluntad de Luis Abinader no para aportar cambios sustanciales ni provechosos al país, sino para satisfacer su ego personal lo que a su vez mantiene a los dominicanos en incertidumbre y hostigamiento social por no ver los temas prioritarios como transporte, energía eléctrica, educación, alimentación y empleo como una prioridad para este gobierno».