¿Subirán el pasaje? Fenatrano evaluará el lunes

La Federación Nacional de Transporte de Nueva Opción (Fenatrano) anunció que el próximo lunes iniciará una serie de reuniones en el Gran Santo Domingo, con el fin de definir las acciones a tomar frente a los incrementos en los costos de operación, lo que podría derivar en aumentos en el precio de los pasajes.

Juan Hubieres, presidente del gremio, señaló que es necesario revisar las tarifas de los vehículos que operan con gasolina y Gas Licuado de Petróleo (GLP).

Según el dirigente, las unidades que utilizan gasoil ya han aplicado alzas moderadas debido a los incrementos consecutivos en los precios de los carburantes dictados por el Gobierno.

Juan Hubieres, presidente de Fenatrano, consultará sobre aumento de pasajes.

¿Aumentarán pasajes?

Hubieres enfatizó que el sector no solo enfrenta el alza de los combustibles, sino también el encarecimiento de la canasta básica, afectando directamente a los transportistas como trabajadores y contribuyentes.

En las últimas dos semanas, el mercado de carburantes en la República Dominicana ha mostrado una tendencia alcista significativa. Los reportes indican que los precios han acumulado incrementos de hasta RD$15 por galón tanto en la gasolina como en el gasoil, lo que ha precipitado la reacción de las federaciones de transporte. En el último mes, la gasolina premium ha subido 24 pesos.