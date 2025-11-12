Santo Domingo.- El Frente Amplio, exigió una investigación exhaustiva e inmediata sobre el apagón general producido en la tarde de ayer, tras una falla en la subestación de la Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana (ETED), ubicada en San Pedro de Macorís.

El suceso, que provocó la salida en cadena de todas las plantas generadoras incluyendo las de Punta Catalina, puso nuevamente en evidencia la fragilidad del sistema eléctrico nacional y la falta de previsión técnica e institucional para garantizar un servicio estable y seguro a la ciudadanía.

“No es aceptable que en pleno siglo XXI un fallo en una subestación provoque el colapso total del sistema eléctrico nacional. Este hecho debe ser esclarecido y asumido con responsabilidad, sin maquillajes ni evasivas”, declaró María Teresa Cabrera, quien además reclamó transparencia absoluta en la información sobre las causas y los responsables del evento.

El Frente Amplio alertó que este tipo de apagones tiene un impacto devastador en los sectores productivos, afectando industrias, comercios, hospitales, y la vida cotidiana de millones de dominicanos.

“Cada hora sin energía representa pérdidas económicas, interrupciones en los servicios esenciales y un retroceso para la ya golpeada economía popular”, advirtió la organización.

La organización política exigió al Gobierno y a las autoridades del sector eléctrico incluyendo la ETED, la Superintendencia de Electricidad y el Ministerio de Energía y Minas rendir cuentas al país y establecer un plan de emergencia nacional que garantice la estabilidad y seguridad del sistema de transmisión.

Finalmente, el Frente Amplio reiteró que este apagón “no puede ser tratado como un simple evento técnico”, sino como un síntoma estructural de la falta de inversión pública transparente, planificación y supervisión efectiva del sistema energético nacional, que continúa hipotecado por intereses privados.