Feria Internacional del Libro contará con amplio dispositivo de seguridad

Santo Domingo.– La Feria Internacional del Libro Santo Domingo 2025 se celebrará del 25 de septiembre al 5 de octubre en la Plaza de la Cultura Juan Pablo Duarte, con una programación de más de 600 actividades y un dispositivo de seguridad sin precedentes destinado a garantizar la tranquilidad de visitantes y colaboradores.

En esta edición, la feria rendirá homenaje al historiador Frank Moya Pons por su invaluable aporte al acervo bibliográfico y cultural de la nación. Asimismo, estará dedicada a la literatura infantil y tendrá como invitada de honor a la Red de Ferias y Festivales Literarios de Latinoamérica, reafirmando su condición de mayor cita literaria del país, certificada desde 2023 con el sello marca país.

El operativo de seguridad, organizado por sectores y áreas de responsabilidad, contará con la participación de más de 500 efectivos de las Fuerzas Armadas (ERD, ARD, FARD), Policía Nacional, Policía Preventiva, Departamento de Investigaciones Criminales, Policía Escolar, Policía Municipal, Politur, agencias de inteligencia del Estado y la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD).

Su misión será mantener un ambiente controlado y seguro para las familias, prevenir incidentes mediante vigilancia en todo el perímetro e instalaciones, y ofrecer respuestas rápidas ante cualquier eventualidad.

Por su parte, la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (DIGESETT) y el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT) velarán por el orden y la fluidez vehicular en las vías aledañas a la Plaza de la Cultura, garantizando la seguridad peatonal y el acceso organizado a los parqueos habilitados.

El perímetro externo del recinto ferial abarcará las avenidas Máximo Gómez, César Nicolás Penson y Pedro Henríquez Ureña, donde se realizarán patrullajes preventivos y controles de acceso. Dentro del recinto se llevarán a cabo rondas continuas, con especial atención a la zona infantil y a los pabellones.

La feria contará con 15 pabellones temáticos, tres salas de conferencias, dos auditorios y 123 espacios de exhibición. Entre sus más de 600 actividades destacan 182 presentaciones de libros, 33 conferencias, 125 charlas, 65 talleres y 103 coloquios, muchas de ellas dirigidas a niños y jóvenes.

Para garantizar la seguridad, las entradas y salidas estarán controladas con detectores de metales e inspecciones visuales. Quedará estrictamente prohibido el acceso al recinto con armas de fuego, armas blancas u objetos cortopunzantes.

De igual manera, no se permitirá ingresar bebidas alcohólicas, envases de vidrio ni propaganda política o religiosa ajena al evento, así como la presencia de vendedores ambulantes y vehículos no autorizados.

Emergencias y parqueos

En caso de eventualidades, se dispondrá de unidades de la Defensa Civil, el Cuerpo de Bomberos del Distrito Nacional y la Dirección de Atención de Emergencias Extrahospitalarias (DAEH), coordinadas mediante radios y ubicadas en puntos estratégicos para brindar asistencia inmediata.

Los asistentes contarán con más de 1,300 espacios de estacionamiento distribuidos en instituciones como la Universidad APEC, UNIBE, Bellas Artes, Estadio Olímpico, Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología y la Plaza de la Cultura, con horarios diferenciados que podrán consultarse en las redes del Ministerio de Cultura.

Con este dispositivo integral, los organizadores, junto a los organismos de seguridad, movilidad y emergencia, garantizarán un entorno confiable para que el público disfrute plenamente de la principal cita literaria del país, que este año rinde tributo a la memoria histórica, a la literatura infantil y al intercambio cultural latinoamericano.