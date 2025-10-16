Santo Domingo.- Un frente frío persistente seguirá generando aguaceros en 21 provincias del norte, este y sur de la República Dominicana, según pronóstico del Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet).

Ante el riesgo de posibles inundaciones, el Centro de Operaciones de Emergencias (COE) ha emitido alerta amarilla para cuatro demarcaciones y alerta verde para otras 16.

Las provincias bajo alerta amarilla son La Vega, Monseñor Nouel, Samaná, San José de Ocoa, El Seibo y Hato Mayor.

Mientras tanto, se mantiene la alerta verde para Sánchez Ramírez, Valverde, Santiago Rodríguez, Monte Cristi, Dajabón, Puerto Plata, San Juan, Santiago, Duarte, San Cristóbal, Espaillat, Hermanas Mirabal, María Trinidad Sánchez, La Altagracia y Monte Plata.

Se pronostica que las precipitaciones más intensas se concentrarán en las provincias de la costa atlántica, donde la incidencia del frente frío será mayor durante las próximas 24 horas.

En ese sentido, las autoridades recomendaron a las personas abstenerse de cruzar, ríos, arroyos y cañadas que presenten altos volúmenes de agua en las provincias bajo alerta.