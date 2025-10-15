Durante las primeras horas de la mañana de hoy se observará nubosidad variable en distintos puntos del país, con chubascos pasajeros, así lo informó el Instituto Nacional de Meteorología (INDOMET), este miércoles.

Mientras que en horas de la tarde, una vaguada prefrontal comenzará a incidir de forma paulatina, incrementando la nubosidad y generando aguaceros que pueden ser moderados a fuertes, acompañados de tormentas eléctricas y ráfagas de viento.

Las precipitaciones afectarán a las provincias Monte Cristi, Puerto Plata, Valverde, Dajabón, Santiago Rodríguez, Santiago, La Vega, Monseñor Nouel, Duarte, Sánchez Ramírez, Samaná, Monte Plata y Hato Mayor, así como otras localidades cercanas, además de sectores del noroeste, norte, noreste, el Gran Santo Domingo y San Cristóbal.

Puedes leer: Vaguada provocará este miércoles aguaceros en varias provincias del pais

INDOMET, emite el nivel de alerta meteorológica ante el riesgo de inundaciones urbanas y rurales en distintos sectores vulnerables y algunas en alerta las cuales son: Monte Cristi, Puerto Plata, Espaillat, María Trinidad Sánchez, Samaná y Hermanas Mirabal.

Lorenzo se debilita

El Centro de Pronóstico del INDOMET, dijo que la tormenta tropical Lorenzo se debilita cada vez más pero se mantiene aguantando.

Se localiza a unos 2280 kilómetros al oeste/noroeste de las islas de Cabo Verde con vientos máximos sostenidos de 65 km/h y se mueve hacia el norte a 20 km/h. Por su posición geográfica seguimos atentos a la evolución y desarrollo de este sistema.

Calor

El calor seguirá por lo que se recomienda tomar agua, vestir ropa ligera de colores claros, buscar lugares frescos y ventilados para mitigar las altas temperaturas.