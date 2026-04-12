Santiago de los Caballeros. – Con un enfoque innovador, la Alcaldía de Santiago lanzó una campaña educativa dirigida a concienciar a la población sobre el impacto de los desechos sólidos en las inundaciones urbanas, un problema recurrente en la ciudad.

La iniciativa arranca con la difusión de un primer video, parte de una serie de cuatro entregas, orientadas a educar y sensibilizar a los ciudadanos sobre la correcta disposición de la basura y su relación directa con el taponamiento de drenajes.

Como elemento diferenciador, la campaña se apoya en la tendencia de las llamadas “fruta novelas”, utilizando una narrativa creativa y cercana para captar la atención del público y fomentar una cultura de responsabilidad colectiva.

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Además, incluye una versión animada del alcalde Ulises Rodríguez, recurso con el que se busca conectar con audiencias de todas las edades y reforzar el mensaje de manera dinámica.

Con esta propuesta, el cabildo de Santiago procura impulsar cambios en el comportamiento ciudadano y reducir uno de los factores que agravan las inundaciones en la ciudad, como es la acumulación de basura en calles, contenes e imbornales.

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La Alcaldía reiteró que la iniciativa forma parte de sus esfuerzos por promover una ciudad más limpia, organizada y preparada ante los efectos del cambio climático.