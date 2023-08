Cristóbal Marte ha sido duramente criticado al no suspender la Copa Norceca Final Six de Voleibol que se juega en el país.

Decreto

Acusan a Cristóbal de violar el decreto presidencial que suspendía todas las actividades ante el paso de la tormenta Franklin.

Defensa

Sin hacer mucha bulla, el jefe de las Reinas del Caribe, acató la decisión y pospuso la Copa Norceca para mañana.

Cordial

Fue elogiado el coronel Polanco Gómez, quien pidió cortésmente que no se continuara el torneo por orden del director de la Policía. Si no sigue lloviendo se jugará mañana a desde las 8:00 a.m.