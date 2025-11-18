SANTIAGO.-El Cuerpo de Bomberos y la Policía Nacional de esta ciudad indagan las causas que originó un fuego ayer y que destruyó una gran cantidad de mercancía de la empresa PRODACOM, que se dedica a la comercialización de equipos tecnológicos y de comunicación.

El siniestro se produjo en uno de los almacenes de la compañía en cuestión ubicada en la calle Buena Vista esquina Antonio P. Haché de la urbanización Henríquez, al norte de aquí.

Varias unidades del Cuerpo de Bomberos que fueron auxiliados por voluntarios de la Defensa Civil y otras instituciones, lograron evitar que el fuego se extendiera hacia otras edificaciones colindantes con el negocio.

El fuego provocó una gran humareda que impidió por momentos la visibilidad de muchos conductores que circulaban por la zona.

En el suceso no se registraron daños humanos.

Los ejecutivos de PRODACOM informaron que en las próximas horas ofrecerán detalles del fuego y las estimaciones de las pérdidas económicas que se estiman son millonarias.

Esa empresa tiene más de una década radicada en esta ciudad y tiene varias sucursales en diferentes sectores locales.