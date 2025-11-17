Santiago de los Caballeros.– Varias unidades del Cuerpo de Bomberos de Santiago trabajan desde el mediodía de este lunes para sofocar un incendio registrado en un almacén de la empresa de tecnología Prodacom, ubicado en el sector Buena Vista.

Hasta el momento, no se han reportado personas heridas a causa del fuego.Según informó el organismo de socorro, las unidades continúan en el lugar “operando de manera continua para controlar las llamas y evitar su propagación” hacia estructuras cercanas.Inician las investigaciones.

Las causas del incendio aún no han sido establecidas.Sin embargo, testigos indicaron que previo al inicio del siniestro se produjeron varios cortes de energía eléctrica en la zona, por lo que presumen que un cortocircuito pudo haber provocado el incidente.