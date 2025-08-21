Santo Domingo.– Un hombre perdió la vida este jueves luego de precipitarse con su vehículo al mar Caribe mientras conducía por la avenida 30 de Mayo, en el Distrito Nacional.

El hecho ocurrió pasado el mediodía y generó un amplio operativo de búsqueda y rescate coordinado por el Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 911.

Al lugar acudieron unidades del Cuerpo de Bomberos del Distrito Nacional, la Armada de la República Dominicana y la unidad de drones del 911, quienes localizaron y extrajeron el cuerpo sin vida del conductor.

También participaron la Policía Nacional, brigadas del Ministerio de Obras Públicas y personal de la Dirección de Servicios de Atención a Emergencias Extrahospitalarias (DAEH), que confirmó el fallecimiento de la víctima.

El despliegue obligó al cierre parcial del tránsito en la zona hasta culminar las labores de rescate, que incluyeron la extracción del vehículo del agua.

Testigos aseguraron que momentos antes el conductor había ingresado a un parque cercano y, de manera repentina, aceleró el automóvil en dirección al mar, lo que ha llevado a suponer que se trató de una acción intencional. No obstante, las autoridades anunciaron que investigan el caso para esclarecer las circunstancias.