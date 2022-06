Fuera de control

En poco más de cien días, el Gobierno ha subsidiado precios internos de los combustibles en $18,968 millones, lo que ha evitado un alza de más 90 pesos en el galón de gasolina y de gasoil regular, así como el aumento de otros derivados, en un costoso esfuerzo por mitigar la inflación, que a mayo de este año es de 9,4 %.

Las autoridades han cumplido su promesa de asumir las alzas de precios que a nivel internacional experimenta el barril de petróleo, siempre que oscile entre US$85 y US$115, lo que este viernes llegaría a su fin, porque ayer el precio del crudo cerró en US$121.51.

Resulta muy difícil, aunque no imposible, que hoy el precio del petróleo de WTI, referencia para el país, se reduzca en más de seis dólares para situarse en la franja de US$115, hasta donde el Gobierno ha prometido congelar tarifas.

Los mercados aún no expresan una tendencia firme hacia un despegue en la cotización del barril del crudo, tanto el Brent, (US$123.38), como el WTI (US$121.51), pero tampoco se ofrecen indicios de que se inclinaría hacia una baja sustancial, al menos no de una semana a otra.

El Índice General de Precios al consumidor durante este año es de 3,8 % y la inflación acumulada interanual, de 9,4 %, lo que sin dudas sería mucho más elevado sin los subsidios que se aplican sobre los precios internos de los combustibles.

Al Gobierno le resultaría cuesta arriba subsidiar las alzas de combustibles aun en el caso de que los precios internacionales del petróleo se mantengan sobre la franja preestablecida, cuyo monto se duplicaría a fin de año, hasta cerca de 40 mil millones de pesos.

Hay que entender, entonces, la gravedad de la situación en el previsible escenario de que el precio del crudo se remonte, como han vaticinado analistas de la talla del presidente del JP Morgan Chase, el banco más grande de Estados Unidos, Jamie Dimon, quien prevé que en el corto plazo el barril de petróleo oscilaría entre US$150 y US$175.

El presidente Luis Abinader dijo ayer que el precio del petróleo ha llegado a un nivel que luce “fuera de control”, por lo que ha prometido abordar la situación a su retorno desde Los Ángeles, donde participa en la Cumbre de las Américas. Cruzar los dedos.