Fuerza del Pueblo fortalece su cúpula con nueve nuevos dirigentes de alto perfil

Partido Fuerza del Pueblo

Santo Domingo. – El partido Fuerza del Pueblo (FP) anunció este miércoles la incorporación de nueve dirigentes a su Dirección Política, entre los que figuran personalidades con amplio recorrido en la esfera pública y castrense del país.

Entre los nuevos integrantes destacan el exministro de las Fuerzas Armadas, José Miguel Soto Jiménez, y el exdirector de la Policía Nacional, Pedro de Jesús Candelier, quienes fortalecen el liderazgo estratégico de la organización opositora.

El comunicado oficial señala la incorporación del jurista e intelectual Daniel Beltré López, actual secretario general de la FP en el Distrito Nacional; de la dirigente Xiomara Valero, excandidata a senadora por Espaillat; y de Lady Laura Fernández, quien compitió como diputada por la circunscripción 1 del exterior.

También se suman al órgano político superior el exsecretario personal de Juan Bosch, Diomedes Núñez, junto a los exsenadores Manuel Güichardo (Valverde) y José Rafael Vargas (Espaillat), además del dirigente de La Romana Enrique Martínez.

Integración y fortalecimiento estructural

De acuerdo con la Fuerza del Pueblo, todos los nuevos miembros formaron parte de la organización desde su fundación, salvo Soto Jiménez, quien lideraba el Movimiento V República, agrupación que fue disuelta para integrarse de manera plena a la FP junto a su equipo político.

La decisión fue adoptada tras una propuesta presentada por la Comisión Especial de Consenso, facultada por la Dirección Central durante su más reciente asamblea virtual.

