El dirigente del Partido de la Liberación Dominicana Robert De la Cruz

Santo Domingo.- El dirigente del Partido de la Liberación Dominicana Robert De la Cruz, consideró que desde los partidos Fuerza del Pueblo (FP) y Revolucionario Moderno (PRM) estarían «empujando» la figura de Gonzalo Castillo dentro del PLD.

También negó que él se esté moviendo hacia el exministro de Obras Públicas «seguimos firme con Francisco Javier García».

Entrevistado en el programa Sol de la Mañana, dijo que existen sectores fuera del PLD a los que les conviene que Castillo sea la figura que termine imponiéndose dentro de esa organización.

FRANCISCO JAVIER

“Puede ser que la Fuerza del Pueblo quiera que sea Gonzalo y puede ser que el gobierno también. Hay intereses ajenos al partido tratando de mover fichas dentro de la casa peledeísta», manifestó De la Cruz.

Consideró que Francisco Javier García es la mejor opción para el PLD, quien más le conviene al partido en esta etapa.