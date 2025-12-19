En el País Economía

Fundación AES celebra la graduación de 152 mujeres emprendedoras en Boca Chica

Por
Santo Domingo.– La Fundación AES concluyó un nuevo ciclo del proyecto Mujeres Súper Emprendedoras, mediante una actividad de graduación que reunió a 152 participantes en Boca Chica, quienes completaron un proceso formativo orientado al fortalecimiento de sus capacidades productivas y empresariales.

La iniciativa, desarrollada en alianza con el Programa Supérate, se implementa a nivel nacional y ha impactado a 932 mujeres en más de 30 comunidades del país, incluyendo Boca Chica, Matanzas y Montecristi.

El programa promueve la autonomía económica y la sostenibilidad de microemprendimientos liderados por mujeres, mediante un acompañamiento formativo adaptado a contextos de vulnerabilidad.

152 mujeres fortalecen su autonomía económica.
Durante el proceso, las participantes recibieron capacitación en emprendimiento, educación financiera, marketing digital, servicio al cliente y registro de marca, entre otros contenidos estratégicos para la gestión de sus negocios. Los módulos fueron concebidos con un enfoque práctico y contextualizado, orientado a fortalecer capacidades productivas con impacto directo en el entorno familiar.

Asimismo, representantes de las entidades aliadas destacaron que esta iniciativa contribuye al acceso a oportunidades económicas, al fortalecimiento de capacidades productivas y a la articulación de redes de apoyo entre mujeres emprendedoras, con efectos positivos en el desarrollo local y la reducción de brechas de género.

El cierre de este ciclo formativo marca un avance tangible hacia nuevas oportunidades, reafirmando el compromiso de la Fundación AES y el Programa Supérate con un desarrollo sostenible e inclusivo en la República Dominicana.

TEMAS: #Fundación AES#mujeres#Mujeres súper emprendedoras#Programa Supérate
