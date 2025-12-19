La iniciativa, desarrollada en alianza con el Programa Supérate, se implementa a nivel nacional y ha impactado a 932 mujeres en más de 30 comunidades del país

Santo Domingo.– La Fundación AES concluyó un nuevo ciclo del proyecto Mujeres Súper Emprendedoras, mediante una actividad de graduación que reunió a 152 participantes en Boca Chica, quienes completaron un proceso formativo orientado al fortalecimiento de sus capacidades productivas y empresariales.

La iniciativa, desarrollada en alianza con el Programa Supérate, se implementa a nivel nacional y ha impactado a 932 mujeres en más de 30 comunidades del país, incluyendo Boca Chica, Matanzas y Montecristi.

El programa promueve la autonomía económica y la sostenibilidad de microemprendimientos liderados por mujeres, mediante un acompañamiento formativo adaptado a contextos de vulnerabilidad.

Durante el proceso, las participantes recibieron capacitación en emprendimiento, educación financiera, marketing digital, servicio al cliente y registro de marca, entre otros contenidos estratégicos para la gestión de sus negocios. Los módulos fueron concebidos con un enfoque práctico y contextualizado, orientado a fortalecer capacidades productivas con impacto directo en el entorno familiar.

Asimismo, representantes de las entidades aliadas destacaron que esta iniciativa contribuye al acceso a oportunidades económicas, al fortalecimiento de capacidades productivas y a la articulación de redes de apoyo entre mujeres emprendedoras, con efectos positivos en el desarrollo local y la reducción de brechas de género.

El cierre de este ciclo formativo marca un avance tangible hacia nuevas oportunidades, reafirmando el compromiso de la Fundación AES y el Programa Supérate con un desarrollo sostenible e inclusivo en la República Dominicana.