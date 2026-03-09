Crédito bancario a mujeres casi se cuadruplicó en última década, según ABA

Santo Domingo. El crédito bancario otorgado a mujeres en la República Dominicana casi se cuadruplicó en la última década, al registrar un crecimiento acumulado de 281%, al pasar de RD$99,341 millones en 2014 a RD$378,968 millones al cierre de 2025, según datos recopilados por la Asociación de Bancos Múltiples de la República Dominicana (ABA).

La información está contenida en una nota técnica elaborada por la Dirección de Estudios Económicos y Bancarios de la ABA, en la que se analiza la evolución del acceso de las mujeres al sistema financiero dominicano.

El informe señala que, además del aumento en el financiamiento, las mujeres presentan un mejor comportamiento de pago en comparación con los hombres.

En ese sentido, la ABA afirmó que, de acuerdo con datos de la Superintendencia de Bancos, la morosidad de los préstamos otorgados a mujeres se sitúa en 1.4%, mientras que en el segmento masculino alcanza 2.05%, lo que evidencia la estabilidad del desempeño crediticio de este grupo.

¿Qué incluye?

La entidad explicó que el crédito a mujeres como personas físicas incluye préstamos de consumo, hipotecarios y comerciales, lo que refleja que el sistema bancario atiende distintas necesidades financieras de este segmento, tanto para emprendimientos como para la adquisición de viviendas o el desarrollo de proyectos personales.

“Como resultado de esta dinámica, la participación femenina en la cartera de crédito del sistema bancario aumentó de 35% en 2014 a 39% en 2025, reflejando un progreso en la reducción de las brechas de acceso al financiamiento”, indicó.

La ABA también destacó avances en el acceso de las mujeres a productos de ahorro. Mientras que en 2014 las cuentas de ahorro pertenecientes a mujeres sumaban 2.2 millones, en 2025 alcanzaron 3.7 millones, lo que representa un crecimiento acumulado de 68%, superior al incremento registrado en las cuentas de hombres, que fue de 52%.

“Gracias a esta evolución, la participación femenina en la tenencia de cuentas de ahorro pasó de 47% a 49.9%, alcanzando prácticamente la igualdad en el acceso a este tipo de instrumentos financieros”, agregó.

El gremio atribuyó estos avances, en parte, al incremento de la participación femenina en el mercado laboral. De acuerdo con datos del Banco Central, la presencia de mujeres en el empleo pasó de 39% en 2014 a 45% en 2025, lo que representa un aumento de seis puntos porcentuales en poco más de una década.

“Estos datos demuestran que el sector bancario dominicano ha sido un abanderado de la inclusión financiera y del empoderamiento económico de las mujeres en la República Dominicana, reduciendo gradualmente las brechas de acceso a productos y servicios financieros”, sostuvo la entidad en un documento de prensa.

Persisten desafíos

No obstante, la Asociación de Bancos Múltiples señaló que, pese a los avances registrados, la participación femenina en el acceso al crédito todavía se mantiene por debajo de la de los hombres, lo que evidencia desafíos que deben ser abordados mediante estrategias conjuntas entre los sectores público y privado.

En ese sentido, el gremio destacó iniciativas como el Código de Financiamiento para la Mujer Emprendedora (We Finance Code), en el cual la ABA actúa como ente articulador para ampliar el acceso al crédito de mujeres empresarias mediante la recopilación de datos desagregados por género.

“Estas estadísticas permiten diseñar estrategias más efectivas para atender las necesidades particulares de este segmento, incluyendo capacitación, mentoría y mecanismos de formalización empresarial”, expresó.

La organización consideró además que avanzar hacia una mayor inclusión financiera de las mujeres no solo representa un objetivo de equidad social, sino también una estrategia para fortalecer la productividad, ampliar la base empresarial y potenciar el crecimiento económico sostenible del país.

“Desde ABA estamos listos para continuar apoyando los esfuerzos que contribuyan al desarrollo y superación de la mujer dominicana”, concluyó.