Funglode celebra 25 años como faro de la ciencia y la cultura en el país

Como un faro de la difusión y discusión de los avances de la ciencia, el arte y la cultura la Fundación Global, Democracia y Desarrollo, que preside el expresidente Leonel Fernández, celebra sus 25 años de fundada.

Desde su nacimiento Funglode se ha consolidado como el principal centro de propagación y debate del pensamiento social, político y económico en el país. Y podría decirse que hasta de la región. Las pruebas están a la vista como propulsora de programas académicos, foros, festivales de cine y teatro, así como espacio para conferencias y puesta en circulación de obras.

Funglode también ha intervenido en la realización de estudios como aporte al desarrollo económico, social y político del país. Al tiempo de felicitar a Funglode en su aniversario, el país debe sentirse orgulloso de contar con una entidad que ha hecho tan valiosos aportes.