República Dominicana refuerza lucha contra el narcotráfico con programa Lanza del Sur

Siempre que sea para perseguir el narcotráfico es auspiciosa la participación de República Dominicana en el programa “Lanza del Sur”, que lidera Estados Unidos. En dos operativos conjuntos se han decomisado más de mil paquetes de cocaína, lo que indica los buenos resultados del proyecto.

En lo que no puede ni debe involucrarse el presidente Luis Abinader es en el ataque a supuestas narcolanchas que navegan frente a las costas de Venezuela, Colombia ni de ningún otro país.

Esa colaboración que Estados Unidos ha conseguido con esta nación puede procurarla con otros países que también luchan contra el tráfico de drogas. Lo que más se le ha criticado a Washington es la batalla unilateral contra un flagelo que afecta a todos los países de la región. Los decomisos de más de 400 y más de 800 paquetes de cocaína en dos operativos conjuntos son un saludable golpe al narcotráfico.