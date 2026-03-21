Residentes de Gaspar Hernández esperan resultados de evaluación Onesvie tras daños por lluvias

Santo Domingo.- Residentes en sectores de Gaspar Hernández, provincia Espaillat, siguen esperando los resultados de los estudios realizados por la Oficina Nacional de Evaluación Sísmica y Vulnerabilidad de Infraestructura y Edificaciones (Onesvie) con relación a los daños estructurales en viviendas en febrero del presente año producto de aguaceros que ocurrieron en la zona.

Las viviendas afectadas están en los sectores El Matadero Viejo, La Olla Adentro y en el centro del municipio en La Cueva de los Leones.

En febrero, como parte de esta intervención, un equipo técnico de la ONESVIE realizó evaluaciones estructurales a viviendas impactadas por las lluvias y a edificaciones con riesgo de colapso, con el objetivo de determinar su nivel de vulnerabilidad y establecer recomendaciones que garanticen la seguridad de sus ocupantes.

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Se informó que el equipo evaluador estuvo encabezado por la ingeniera Fanny Ramos, en calidad de directora regional de la entidad gubernamental y el encargado de la Delegación Puerto Plata, ingeniero Ernesto Polanco Grant, y por un equipo multidisciplinario de ingenieros, arquitectos y técnicos especializados en operación de dron, lo que permitió realizar levantamientos en zonas de difícil acceso y obtener una valoración técnica más amplia y precisa del área intervenida.