Rueda de prensa desde Palacio Nacional con el presidente Luis Abinader, Indomet, COE, demás organismos de socorro y autoridades de Gobierno.

Santo Domingo. – Las fuertes lluvias continuarán incidiendo durante una semana más en gran parte de la República Dominicana, debido a un sistema frontal que se mantiene estacionario al noreste del país y a una vaguada profunda presente en todos los niveles de la troposfera. Otra vaguada llegará el jueves.

Así lo aseguró Gloria Ceballos, directora del Instituto Dominicano de Metereología (Indomet), la mañana de este lunes durante una rueda de prensa desde el Palacio Nacional, encabezada por el presidente Luis Abinader, junto al director del Centro de Operaciones de Emergencias (COE), Juan Manuel Méndez. organismos de socorro y autoridades gubernamentales.

«Las lluvias van a continuar, tenemos ese sistema frontal que se mantiene ahí estacionario al noreste del territorio nacional y una vaguada muy profunda que se manifiesta en todos los niveles de la troposfera, tenemos mucha humedad, mucha inestabilidad atmosférica, por lo que las lluvias van a continuar», enfatizó.

Ceballos precisó que para hoy, en las regiones del norte las lluvias seguirán registrando mayor intensidad, con desplazamiento hacia el noreste debido a la trayectoria del sistema frontal, aunque la vaguada permanecerá sobre el territorio nacional.

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Advirtió que la saturación de los suelos, provocada por las lluvias anteriores, incrementa la vulnerabilidad de algunas regiones y, con ello, las probabilidades de inundaciones y desbordamientos de ríos, arroyos y cañadas.

Flujo de vientos del noreste y vaguada provocan aguaceros fuertes, tormentas eléctricas y ráfagas intensas. Alto riesgo de inundaciones, desbordamientos y deslizamientos./ @INDOMET_RD

¿Qué esperar?

Durante su intervención con la prensa, Ceballos indicó que para el martes y miércoles se espera una baja en la intensidad pero «seguirá lloviendo».

Mientras que, el jueves otra vaguada impactará el territorio nacional y para el fin de semana las lluvias se intensificarán nuevamente.

«Vamos a tener una semana en que seguirá lloviendo, tenemos ya suelo saturado, tenemos prácticamente 45 días lloviendo todos los días en algunas regiones del territorio nacional», expresó.

Recomendaciones y niveles de alertas por lluvias. pic.twitter.com/THEwTDQ9OU — COE (@COE_RD) April 13, 2026

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Siguen 28 ciudades en alerta

En tanto, el director del COE, Juan Manuel Méndez, ratificó la alerta amarilla para 27 provincias y el Distrito Nacional; lo que cologa a casi todo el país en advertencia frente a las continuas lluvias.

Las provincias en alerta son: Puerto Plata, Espaillat, María Trinidad Sánchez, Valverde, Santiago, Independencia, San Pedro de Macorís, Monseñor Nouel, Sánchez Ramírez, Monte Plata, La Vega y Monte Cristi.

También figuran Elías Piña, La Altagracia, San José de Ocoa, San Cristóbal, provincia de Santo Domingo, Distrito Nacional, Bahoruco, Duarte (en especial el Bajo Yuna), La Romana, Santiago Rodríguez, Hato Mayor, El Seibo, Samaná, Hermanas Mirabal, San Juan de la Maguana y Dajabón.

Méndez reiteró la importancia de que la población se abstenga de cruzar ríos, arroyos o cañadas que representen grandes volúmenes de agua, sea en vehículo o a pie.