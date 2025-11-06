Sin ir a votación la Fuerza del Pueblo (FP) decidió elevar a 84 los miembros de su Dirección Política, lo que ha generado disgusto a lo interno del partido verde.

La misma, máximo órgano de decisión interna, supera los 60 miembros de la Comisión Ejecutiva del Partido Revolucionario Moderno (PRM) y los 45 del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana (PLD).

En la conclusión de su congreso elector Manolo Tavárez Justo, el 14 de septiembre, la Fuerza del Pueblo que lidera el expresidente Leonel Fernández, informó que la Dirección Política estaría compuesta por 75 dirigentes.

Sin embargo, anoche informó que otros nueve miembros fueron incluidos, incluyendo el exsecretario de Estado de las Fuerzas Armadas, José Miguel Soto Jiménez, y el exjefe de la Policía, Pedro de Jesús Candelier.

Además, fueron incluidos Daniel Beltré López, Xiomara Valero, Lady Laura Fernández. Juan Bosch, Diomedes Núñez, Enrique Martínez y los exsenadores Manuel Güichardo, de Valverde, y José Rafael Vargas, de Espaillat; así como el expresidente de la FP en La Romana, Enrique Martínez.

Como argumento para su decisión, la Fuerza del Pueblo sostuvo que decisión fue adoptada por recomendación de la Comisión Especial de Consenso, a la que la Dirección Central otorgó poderes en la última asamblea virtual.

La iniciativa de la cúpula generó de inmediato reacciones, por ejemplo el excandidato a diputado, el comunicador Pedro Jiménez dijo: “La decisión de esta noche de FP en donde sube a su Dirección Política a 9 de sus miembros, unos, con muchos méritos, otros con ninguno, obliga a gente como yo a irme a un proceso de reflexión y análisis profundo”.

Mayoría de dedo

La mayoría de los integrantes de la Dirección Política ha sido señalado de “dedos”. Por el ejemplo, de 84 que cuenta, solo el 9% se ha sometido al escrutinio de la base de la organización opositora.

En septiembre pasado se realizó una convención donde fueron electos 10 dirigentes de esa entidad política.

Se trató de Juan Bautista Gómez, Jesús Féliz, Marcos Cross, Rafael Guillermo Guzmán Fermín y Felipe (Jay) Payano. También los dirigentes d Raúl Arturo Martínez Martínez, Ángel Danilo Terrero, Víctor Díaz Rua, Hamlet Otañez Tejada con y Modesto Reyes Valentín.