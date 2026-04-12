«No se murió el amor», es una canción nacida en la balada romántica en la voz del mexicano Manuel Mijares, que encontró una nueva vida a ritmo de merengue en aquellos años dorados, con “El Equipo” de Dioni Fernández, e interpretación vocal de Pablo Martínez. Desde su lanzamiento con sabor dominicano en el 1987, el tema se mantuvo dominando la escena tropical, siendo un himno de aquel amor maduro no idealizado, al cantarle a ese amor que no es perfecto, pero que se fortalece con el tiempo.

Pero en este relato estaríamos hablando de otro intérprete merenguero, y tal vez de otro destino para este tema en el merengue, si Martínez hubiera rechazado definitivamente la canción.

Al igual que en la vida, a veces en la música no se elige lo que conviene. A lo que más se resiste un artista es, precisamente, lo que termina dándole éxito, y eso fue exactamente lo que ocurrió con Pablo Martínez y “No se murió el amor”.

Apenas siendo un joven de 19 o 20 años, era integrante de la orquesta de Dionis Fernández y El Equipo, y en aquel momento le fue asignada una canción que consideraba “lenta”, o al menos eso creía en el auge de su juventud.

Relató que el maestro Fernández asignaba cuidadosamente los temas de cada intérprete que formaba parte de la agrupación merenguera. La dinámica era sencilla: escuchar la canción, recibir la asignación y aceptar.

«No se murió el amor» se adueñó de la escena tropical a ritmo de merengue.

“Cuando escuchamos la producción completa, el maestro me dijo: ‘No se murió el amor’ es tuya”, y le respondí: “Maestro, dele eso a Kaki (Vargas), a mí eso como que no me gusta. No, ombe, maestro, eso era cuando yo estaba en el coro”, reveló entre risas.

Para Martínez, la icónica canción tenía un aire demasiado muy solemne. “Yo no la quería grabar. En ese momento para mí, esa canción era muy seria. Yo decía que parecía una misa”, manifestó Martínez durante una entrevista en la Z.

El intérprete de temas como: “Vuelvo”, “Regálame un minuto más”, “Sin un amor”, entre otros, indicó que incluso intentó rechazar la asignación, pero la decisión de Fernández fue firme y definitiva.

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“Me dijo: ‘No, es usted que lo va a grabar’. Y yo le pregunté: ‘¿y si no lo quiero grabar?’. Me respondió: ‘Si no lo graba, usted está botado’”, relató Martínez, también entre risas al rememorar el episodio.

El cantante agregó que, tras la conversación con el maestro, reconsideró la decisión por recomendación de su pareja en ese entonces, quien le recomendó: “‘llama al maestro, pídele excusas y graba eso’”, añadió.

Finalmente, lo que comenzó como una resistencia terminó convirtiéndose en uno de los éxitos del repertorio de “El Equipo”, consolidando la interpretación de Pablo Martínez dentro de la época dorada de la orquesta de Dioni Fernández, y colocando a “No se murió el amor” como uno de los temas más emblemáticos y recordados del merengue romántico.