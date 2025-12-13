Santo Domingo.- Ronny Mauricio disparó tres hits, Mel Rojas Jr. y Gustavo Núñez sobresalieron con el madero para liderar un triunfo de los Tigres del Licey 4-1 sobre las Estrellas Orientales, en partido celebrado este viernes en el Estadio Tetelo Vargas.

Mauricio tuvo un doble empujador entre sus batazos, Rojas Jr. pegó dos dobles con anotada y remolcada, mientras que Núñez registró doble y dos sencillos con dos anotadas.

Los azules también contaron con cuatro y dos tercios de entrada de una vuelta y solo tres hits con cuatro ponches de su abridor Adonis Medina, quien salió sin decisión.

Con su victoria, los añiles (19-21) se consolidan aún más en la tercera posición en su lucha de alcanzar su pase hacia la semifinal de la justa, mientras que los orientales colocan su foja en 17-24.

El triunfo correspondió para el relevista Oliver Ortega (1-0) al sacar un out en el cierre del quinto episodio. Perdió el zurdo Oddy Núnez (0-1) al ceder dos carreras, con tres imparables y un boleto. Wander Suero tiró el noveno para acreditarse el salvamento.

Por los Tigres también tiraron Luis Frías (6), Yunior Marte (7) y Enyel De Los Santos en el octavo.

Núñez ligó sus tres imparables y negoció un boleto en cinco turnos; Mauricio conectó doble y par de imparables con un boleto negociado; Rojas Jr. pegó tubey y sencillo, Cristhian Adames despachó un hit.

Por las Estrellas, Ismael Munguia, Robinson Canó, Raimel Tapia y Jorge Mateo un hit.

Los Tigres rompieron el hielo en la primera entrada al fabricar una vuelta por doble de Núñez y un imparable remolcador de Adames ante el abridor zurdo Oddy Núñez.

Los bengaleses ampliaron en la alta de la segunda por doble de Rojas Jr., boleto gratis a Armando Alvarez, toque de sacrificio de Michael De La Cruz para mover los corredores a tercera y segunda y Sergio Alcántara conectó elevado de sacrificio al left anotando Rojas Jr. desde la antesala.

Licey volvió a la carga en el tercero al marcar dos rayas más por sencillo empujador de Mauricio y tubey productor de la cuarta vuelta conectado por Rojas Jr.

Las Estrellas anotaron su carrera en la alta de la quinta entrada por sencillo remolcador de Ismael Munguia al prado de la izquierda.

Por: Licey.com