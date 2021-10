Gigantes y Dodgers, un enfrentamiento histórico

Chocarán por primera vez en postemporada; poder de los Bravos frente al temible pitcheo de los Cerveceros; Wander Franco se luce

El enfrentamiento entre los dos mejores equipos del béisbol este año no sólo hace historia por la gran rivalidad existente entre los antiguos clubes de Nueva York, mudados a California en el 1958, si no porque es la primera vez desde que se ampliaron los playoffs que Dodgers y Gigantes se enfrentarán en la postemporada.

Siempre jugando en la División Oeste desde 1969, no podían chocar en la Serie de Campeonato. En la ampliación al sistema de Series Divisionales nunca avanzaron los dos en una misma estación y a partir del 2012 cuando se agregó un segundo comodín, dos veces San Francisco y Los Ángeles habían avanzado simultáneamente.

Los Dodgers en el 2014 fueron derrotados por losCardenales en la SDLN, mientras los Gigantes jugaron el choque de vida o muerte como visitantes y se impusieron a los Piratas en ruta a su tercer cetro mundial en cinco años.

Estos equipos cruzaron a la postemporada del 2016 y nueva vez los Gigantes superaron el juego entre comodines para luego caer ante los Cachorros en la SDLN. Los Dodgers pasaron sobre los Nacionales, pero sucumbieron ante Chicago en la Serie de Campeonato.

Así que finalmente los archirrivales del norte y el sur de Calfironia se encuentran y lo hacen imponiendo la marca de la postemporada con 213 victorias, San Francisco (107) y Los Ángeles (106), superando las 211 que acumularon Medias Rojas (108) y Astros (103) cuando se batieron en la SCLA en el 2018.

Es la primera vez en la historia que dos equipos ganadores de 100 + más partidos se enfrentan en una serie divisional. Antes, Orioles (101) y Atléticos (101) chocaron en la SCLA el 1971, también los Yankees (100) y los Reales (102) en 1977.

En el viejo circuito nunca dos ganadores de 100+ juegos se habían disputado una serie de postemporada.

La serie Dodgers-Gigantes ha concitado tanta atención que la mayoría ha quitado la vista al inédito enfrentamiento entre Milwaukee y Atlanta, ciudade hermanadas porque en ellas tuvo su accionar Hank Aaron, uno de los más grandes peloteros de la historia y quien por cosas del destino no pudo llegar a este momento, pues en enero alcanzó la suprema igualdad.

Una interesantísima serie que pondrá de frente el pitcheo de los Cerveceros (Corbin Burnes, Brandon Woodruff, Freddy Peralta, Adrian Houser, Josh Hader, Eric Lauer) frente al poderío de los Bravos (Freddie Freeman, Ozzie Albies, Austin Riley, Jorge Soler, Adam Duvall, Dansby Sawanson).

Pura candela.

DATOS .– En el 2002, Yankees y Atléticos ganaron 103 desafíos cada uno, pero los Mellizos dejaron a Oakland en el camino y Anaheim se encargó de New York…En el 2014, Gigantes (88) y Reales (89) chocaron en la Serie Mundial, ninguno de los clubes llegó a 90 victorias. Ah, la pelota…Los Astros explotaron a Lance Lynn con seis hits y cinco carreras 3.2 episodios en el triunfo de ayer. Houston ha ganado su serie divisional en las pasadas cuatro estaciones: 2017 (3-1 Medias Rojas), 2018 (3-0 Indios), 2019 (3-2 Rayos) y 2020 (3-1 Atléticos). Después de estar en la Liga Americana, la única serie de primera ronda que los Astros han perdido ocurrió en el 2015 cuando cayeron 3-2 ante Kansas City…Lance McCullers Jr., el hombre de la gran curva, tuvo 6.2 IP, 4 H, 0 C, 0 BB, 4 K en la mejor actuación de su carrera en postemporada.

Su única victoria más allá de la serie regular había sido frente a los Dodgers en el Clásico de Otoño del 2018 en el tercer juego…Randy Arozarena volvió a brillar en playoffs. Disparó jonrón y se estafó el plato en la cómoda victoria de Tampa Bay frente a Boston. El cubano fue la figura ofensiva de la postemporada del 2020 en la que implantó marcas con 29 hits y 10 cuadrangulares en 20 desafíos…Nelson Cruz disparó su jonrón 18 en 47 juegos de postemporada. Manny Ramírez es el líder histórico con 29. Albert Pujols (19) está empatado con George Springer en el cuarto puesto. José Altuve (18) y Carlos Correa (17) tienen oportunidad de seguir aumentando la cuenta…El pitcheo de los Rayos no concedió transferencia anoche.

No permitir embasarse por bolas o por error es un plus en cualquier instancia…El zurdo Shane McClanahan, quien sólo tiró 123.1 entradas en la vuelta regular, lideró la lechada frente a Boston. No muchos recuerdan que Tyler Glasnow, el as de Tampa Bay y uno de los mejores lanzadores de la Liga Americana, sólo inició 14 juegos este año porque se lesionó en junio. Dejó la campaña con 123 K en 88.0 IP, 12.6 K/9IP y sólo concedió 5.6 H/9IP. Estaba en una temporada de Cy Young, pues abandonó el 14 de junio, pero antes había conseguido siete juegos de cifra doble en ponches…Wander Franco pegó doble impulsador en su primer turno en postemporada…Me niego a creer que el licenciado Antonio Acosta Corletto, algunos lo llaman Colin, presidente del COD, intente junto a otros miembros del cuestionado Comité Ejecutivo, ampliar a seis años el próximo período. Ese podría ser el epitafio, la historia enseña lo que ha ocurrido con quienes han intentado extender sus mandatos.

CITA.- “Creo que si lo dejas en manos de Dios, él es el que ayuda con el talento.“Sabes, ‘Si crees en la fe, puedes mover cualquier montaña’. Así que me alegro de haber podido ayudar al equipo en todo lo que puedo hoy (anoche) y conseguir la victoria”. dijo Wander Franco a través del intérprete del equipo Manny Navarro después que los Rayos iniciaron ganando a los Medias Rojas la serie divisional de la Liga Americana.

“Wander (Franco), por primera vez en la postemporada, se ve muy relajado. Fue típico de Wander. Sabes, batea bastante bien. Hizo swing en lanzamientos para strikes, y corrió las bases bastante bien ”, señaló el veterano Nelson Cruz sobre el debut de su joven compañero en la postemporada.