Giuliani con una demanda comprometedora

Rudy Giuliani,

Exalcalde de Nueva York.-

Por más despecho que pueda reflejar, no deja de comprometer la demanda de una mujer que se define como empleada informal suya mientras se desempeñó como abogado de Donald Trump por supuestas presiones para tener sexo. La dama también dice que le debe más de 2 millones de dólares en salarios no pagados.

Al Horford

Al Horford,

Estelar NBA.-

Está en su derecho de no acompañar al conjunto dominicano en el Mundial de Baloncesto, pero lo cierto es que su ausencia es frustratoria para el país. Por su veteranía en la NBA, su presencia aumentaría las posibilidades de la selección criolla, que enfrentará rivales de mucha consideración. Pero si no quiere hacerlo, no se le puede obligar.

José Rubén Zamora

José Rubén Zamora,

Periodista Guatemala.-

Por sus denuncias contra la corrupción en Guatemala lleva más de 10 meses en prisión y sin la opinión pública internacional podría terminar sus años como un mártir. Acusado de lavado de dinero ni siquiera sus derechos han sido respetados en un proceso dirigido a hacerlo pagar sus críticas al Gobierno.