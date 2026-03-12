El acuerdo fue suscrito por la viceministra de Crédito Público, María José Martínez y por Anabel González, vicepresidenta de Países e Integración Regional del BID. / Fuente externa.

Luque, Paraguay.– La República Dominicana y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) firmaron una carta de intención que servirá de apoyo para el ingreso del país a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), uno de los objetivos del Gobierno para continuar impulsando mejoras institucionales y elevar la calidad de vida de los ciudadanos.

Según explicó el Ministerio de Hacienda y Economía, el acuerdo fue suscrito por la viceministra de Crédito Público, María José Martínez y por Anabel González, vicepresidenta de Países e Integración Regional del BID.

El documento expresa la voluntad de ambas partes de trabajar conjuntamente para implementar las buenas prácticas promovidas por la OCDE, además de facilitar asistencia técnica e intercambio de conocimientos a favor del país.

También te puede interesar:

Asimismo, establece que el BID brindará acompañamiento en el diseño y desarrollo de reformas orientadas a fortalecer las áreas prioritarias definidas por el Estado dominicano.

Reformas institucionales

Estas iniciativas buscan mejorar la calidad de las políticas públicas, fomentar la transparencia, elevar la productividad, promover la sostenibilidad ambiental y fortalecer la inclusión social, además de aportar respaldo analítico para la toma de decisiones.

La viceministra Martínez destacó que la firma de la carta de intención representa un paso relevante en el proceso de mejora institucional del país.

El acuerdo fue suscrito por la viceministra de Crédito Público, María José Martínez y por Anabel González, vicepresidenta de Países e Integración Regional del BID. / Fuente externa.

Explicó que el ingreso a la OCDE requiere reformas estructurales en distintos ámbitos, que abarcan desde mecanismos de transparencia y la realidad socioeducativa hasta la política económica y la protección del medio ambiente.

“Como ha indicado recientemente el ministro Magín Díaz, el Gobierno apuesta al ingreso a la OCDE para llevar al país no al club de las naciones ricas, sino al club de las mejores prácticas institucionales y de desarrollo”, afirmó.

Proceso de adhesión

De acuerdo con el sitio oficial de la OCDE, la adhesión al organismo constituye un proceso transformador que permite a los países adoptar estándares y mejores prácticas internacionales.

Este proceso contribuye a mejorar los resultados económicos y sociales, al tiempo que fortalece las instituciones y las políticas públicas.

El acuerdo fue suscrito por la viceministra de Crédito Público, María José Martínez y por Anabel González, vicepresidenta de Países e Integración Regional del BID. / Fuente externa.

Además, la pertenencia al organismo envía una señal positiva a los inversionistas internacionales y nacionales de que las políticas públicas del país se ajustan a los principales estándares en áreas como gobierno corporativo, lucha contra la corrupción, inversión, competencia, mercados financieros y gobernanza pública.

Reuniones del BID

La firma de la carta de intención se realizó en el marco de las Reuniones Anuales del BID celebradas en Luque, Paraguay.

El encuentro reúne a las Asambleas de Gobernadores del BID y de BID Invest del 11 al 14 de marzo, con la participación de líderes económicos y financieros de los 48 países miembros del Grupo y representantes del sector privado.

Durante la jornada se desarrollan la 66ª Reunión Anual de la Asamblea de Gobernadores del BID y la 40ª Reunión Anual de la Asamblea de Gobernadores de BID Invest, brazo del sector privado del Grupo BID, donde se analizan los principales desafíos y oportunidades para América Latina y el Caribe.