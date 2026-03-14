Luque, Paraguay.-El Grupo Banco Interamericano de Desarrollo (BID) concluyó este sábado las sesiones plenarias de sus asambleas de gobernadores de este año en Paraguay con la idea de consolidar los avances concebidos por la entidad desde 2024 de cara a implementar un cambio estratégico que incremente sus impactos e involucre más al sector privado.

En la sesión inaugural de las plenarias celebrada el viernes, el ministro de Economía y Finanzas de Paraguay, Carlos Fernández Valdovinos, resultó elegido nuevo presidente de la Asamblea de Gobernadores y adoptó el cargo con la idea de solventar los grandes desafíos económicos de Latinoamérica y el Caribe.

Fernández Valdovinos aseguró que el gran reto es “traducir ese potencial que tenemos hoy en realidades, es decir, en crecimiento sostenido, en inversión productiva y en bienestar real para todos nuestros ciudadanos».

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En su intervención, el presidente del Grupo, Ilan Goldfajn, se congratuló por la capitalización exitosa de Bid Invest anunciada en estas reuniones de Paraguay, así como por el proceso en curso para crear un nuevo Plan de Relacionamiento con la Sociedad Civil para hacer aún más eficientes los impactos de los financiamientos de la entidad.

El economista brasileño-israelí subrayó además las tres áreas donde la región puede cosechar avances.

El primero es acrecentar el papel del sector privado a la hora de invertir en proyectos de desarrollo, ya que empresarios e inversores cuentan con más recursos que la administración pública.

El segundo es impulsar la industria de los minerales críticos, pero creando a su vez una cadena de valor completa que haga más equitativo y estructural el crecimiento derivado, y el tercero potenciar la integración regional.

En sus reuniones anuales de este año en Paraguay, el Grupo ha implementado nuevos e importantes avances dentro de BIDImpact+, la iniciativa concebida en 2024 que consolida las labores de las tres ramas -BID, BID Invest, y BID Lab.