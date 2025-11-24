El presidente Luis Abinader entrega las llaves de los vehículos a Fellito Surverbí, director de la Caasd./Foto Guiillermo Burgos

El presidente Luis Abinader entregó esta mañana 141 equipos y maquinarias a la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (Caasd), valorado en más de 700 millones de pesos.

Entre los equipos figuran camiones volteos cama corta, pala mecánica-retroexcavadora, minipalas, camiones hidrolimpiadora, excavadoras, bombas de achique, compresores, camionetas y herramientas totalmente equipadas, para actuar ante cualquier incidencia.

Serán utilizados en el “Plan de Zona”, una estructura operativa diseñada para dar respuestas más rápidas, mejorar la calidad del servicio y garantizar soluciones más cercanas a más de cuatro millones de personas del Gran Santo Domingo y el Distrito Nacional.

El director de la CAASD Felipe Antonio Suberví Hernández (Fellito), dijo que con la entrega de los equipos y maquinarias reforzarán la capacidad operativa y de intervención de la institución.

El mandatario junto a Suberví, recorrió las instalaciones de la CAASD para conocer cómo funcionará este modelo, que organiza el trabajo en 20 zonas operativas, cada una con brigadas especializadas que trabajarán 24 horas al día.

Suberví explicó que el Plan de Zona representa un cambio profundo en la forma de gestionar el agua y el saneamiento.

“Con este plan estamos dando un paso decisivo hacia un servicio más humano, más moderno y más eficiente. La gente verá más agua en los hogares, menos averías y respuestas más rápidas. Esta es la transformación que la ciudad necesita y que estamos comprometidos a entregar”, señaló.

Las nuevas unidades estarán conectadas al Centro de Monitoreo de la Caasd, donde cada intervención será registrada y georreferenciada, garantizando transparencia, control y eficiencia en tiempo real.

El Plan también contempla 54 obras prioritarias que fortalecerán la infraestructura existente. Entre ellas, la rehabilitación de tanques de almacenamiento, la modernización de redes de distribución, nuevos sistemas de bombeo y la mejora de los acueductos Haina-Manoguayabo, La Isabela, El Tamarindo I y II y Valdesia, lo que permitirá seguir incrementando la producción de agua potable.

El presidente Abinader destacó que este plan no solo moderniza el sistema, sino que se paga una deuda histórica con el Gran Santo Domingo en eficiencia y calidad del servicio y se fortalece la capacidad de respuesta para proteger a las comunidades ante emergencias y mejorar la calidad de vida de miles de familias.

“Un servicio de agua confiable y cercano es fundamental para el bienestar de la gente. Este plan marca un antes y un después en la forma en que la ciudad recibe y percibe el servicio”, expresó.

Funcionarios del Gobierno, ejecutivos y colaboradores de la Caasd, valoraron ese modelo como un paso firme hacia un servicio más eficiente, transparente y alineado con las necesidades actuales del Gran Santo Domingo.