Gobierno establece récord de préstamos

En el 2023 el gobierno de Luis Abinader rompió récord de endeudamiento público para un año al tomar prestado alegadamente US$9,249 millones, unos RD$527 mil 193 millones, denunció esta mañana el vocero del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) en la Cámara de Diputados, Luis Henríquez.

Explicó que de este monto US$2, 649 millones corresponden a préstamos con organismos crediticios internacionales y US$6,600 millones a la colocación de bonos soberanos.

Sostuvo que las futuras generaciones tendrán que pagar los gastos corrientes de la presente administración.

“En la Cámara de Diputados se aprobaron préstamos por US$2, 649 millones, a parte de esto se ejecutó para este presupuesto la colocación de bonos por RD$ 363 mil millones, que son el equivalente a US$6,600 millones”, detalló el legislador opositor.

Añadió que “esto significa que las futuras generaciones pagarán los que paga el gobierno a sus empleados que trabajan en la reelección, porque si tu lo invierte en una presa, si lo invierte en una carretera las futuras generaciones se benefician, ahí está la calidad de un préstamo o no, cuanto tu lo invierte en obras o en desarrollo humano, las futuras generaciones pudieran beneficiarse”.

Destacó que los gobiernos del PLD invirtieron millones pesos en obras de infraestructuras las cuales beneficiarán al país, porque quedaron en las distintas comunidades.

“El gobierno del PLD invirtió, esta gente no, es una abuso con la nómina pública, pagando botellas, un abuso con el pago de publicidad, tu puede pagar publicidad como no, la publicidad que promueva la educación ciudadana, que de información de las cosas que hace el Estado, pero no para publicar fotos de los funcionarios en actividades públicas”, sostuvo.

Henríquez reiteró que el presidente Abinader busca “montar su reelección sobre la tumba de la destrucción de la economía dominicana”

“Lamentablemente el Presidente de la República apuesta a la destrucción del país en término de sus rentas porque está siendo cada vez más dependiente de los préstamos internacionales, a sabiendas de que lo que el país está requiriendo una reforma tributaria integral que se comience aplicar desde ya porque no es posible que se estén gastando miles y miles de millones de pesos que se estén soportando con dinero prestado”, manifestó.

Para el dirigente opositor no es justo que la población tenga que pagar la nómina de los perremedistas.

Sostuvo que los empréstitos son rentables cuando se justifican, pero cuando son para sustentar unos gastos corrientes como el pago de favores políticos con nombramientos de partidarios, de compañeros de su partido y también con el derroche de pago excesivo de publicidad estatal, hay que rechazarlos.

Henríquez también menciona la existencia de un proyecto de ley para otorgar tasa cero a las importaciones de azúcar y productos agropecuarios.

El diputado peledeísta considera que esta medida otorgaría al presidente de la República la discreción para otorgar permisos de importación sin restricciones.

Préstamo y bonos

En el punto 9.11 de la sesión de este miércoles de la Cámara de Diputados figura un proyecto de ley que autoriza al Poder Ejecutivo, a emitir y colocar valores de deuda pública por un monto máximo de RD$344,980,212,118. y en el punto 12.3 se contemplo a conocer un préstamo por US$100 millones para ser utilizado en el Programa Supérate.