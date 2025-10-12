Gobierno fortalece seguridad en CODEVI y frontera con Haití tras visita del Ministro de Defensa

Dajabón. – El ministro de Defensa, teniente general Carlos Antonio Fernández Onofre, realizó este domingo una visita de alto nivel a la zona fronteriza de Dajabón, donde sostuvo una importante reunión con los directivos del Parque Industrial CODEVI, en respuesta a los recientes acontecimientos que han impactado sus operaciones.

Durante el encuentro, el titular del Ministerio de Defensa (MIDE) destacó la relevancia estratégica y socioeconómica de CODEVI, subrayando su papel como generador de miles de empleos directos e indirectos, su contribución al desarrollo binacional y su impacto en la estabilidad de la frontera entre República Dominicana y Haití.

En la reunión se discutieron nuevas medidas de apoyo y cooperación por parte de las Fuerzas Armadas, orientadas a reforzar la seguridad perimetral del parque industrial y garantizar un entorno seguro que permita la continuidad de las operaciones productivas en la zona fronteriza.

“El compromiso de nuestras Fuerzas Armadas con la paz, el desarrollo social y el progreso económico es inquebrantable. Así lo establece nuestro Plan Estratégico Institucional, que impulsa una defensa integrada con el desarrollo nacional”, expresó el ministro Fernández Onofre.

Como parte de su agenda en la zona, el ministro también realizó una supervisión técnica de los avances en la segunda etapa de la construcción de la verja perimetral fronteriza, un proyecto emblemático del Gobierno dominicano que busca fortalecer el control territorial, mejorar la seguridad nacional y facilitar un comercio transfronterizo más ordenado.

Fernández Onofre estuvo acompañado por el director del Cuerpo Especializado en Seguridad Fronteriza Terrestre (CESFRONT), el director de Planes y Operaciones del Estado Mayor Conjunto del MIDE (J3), y el supervisor general de la verja perimetral, entre otros altos oficiales.