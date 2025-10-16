Gobierno impulsa estrategia de asistencia alimentaria con nueva dirección DASAC

Santo Domingo. – En el marco del Día Mundial de la Alimentación, el Gobierno dominicano reafirma su compromiso con la erradicación del hambre y la mejora del acceso a una alimentación digna, con la creación de la Dirección de Asistencia Social y Alimentación Comunitaria (DASAC), una nueva institución orientada a fortalecer la política social del país.

El director general de la DASAC, Edgar Augusto Féliz Méndez, calificó esta iniciativa como un paso firme hacia una política integral de asistencia, que refleja una visión moderna y humanista del Estado. La DASAC tiene como misión garantizar el derecho a una alimentación nutritiva, digna y accesible para todos los dominicanos, especialmente los más vulnerables.

“Alimentar no es solo servir comida, es cuidar, acompañar y tender la mano a quien más lo necesita”, afirmó Féliz Méndez. “Asumo con profundo orgullo y sentido de responsabilidad el compromiso que me ha confiado el presidente Luis Abinader, para liderar esta institución que nace con la firme intención de que ninguna familia dominicana se quede atrás”, agregó.

La creación de la DASAC forma parte de una estrategia de transformación institucional impulsada por el presidente Abinader, que busca optimizar los programas de asistencia social, asegurando transparencia, eficiencia y cobertura en la distribución de alimentos y ayudas comunitarias.

El directorr resalto la importancia de esta iniciativa como una herramienta para avanzar en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), en especial el Hambre Cero, impulsando políticas públicas que promuevan el acceso equitativo a los alimentos y la reducción de la pobreza.

“Cada ración cocida o cruda que llega a la mesa de una familia dominicana representa el esfuerzo de un gobierno comprometido con el bienestar de su gente”, destacó el funcionario. “Desde aquí serviremos con el corazón, con transparencia y con resultados, para que cada alimento distribuido siga alimentando lo más importante: la esperanza”.

Féliz Méndez también recordó que el derecho a una alimentación adecuada está consagrado en la Constitución Dominicana y en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y que garantizar este derecho es una expresión del respeto a la dignidad humana.

Dijo que la DASAC trabajará en la ejecución de políticas públicas que promuevan la disponibilidad de alimentos de calidad, enfocándose especialmente en la población vulnerable.