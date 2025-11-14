Santo Domingo. – El presidente del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), Miguel Vargas Maldonado, lanzó este viernes una fuerte advertencia sobre lo que calificó como un “creciente malestar social” provocado por el deterioro de los servicios básicos, el incremento del costo de los alimentos y los constantes escándalos vinculados a corrupción y narcotráfico.

Vargas afirmó que la combinación de estos factores ha colocado a la población en un estado de “frustración acumulada”, que a su juicio requiere respuestas inmediatas y responsables por parte del Gobierno.

Según explicó, los ciudadanos se encuentran en un punto en el que “ya no toleran distracciones ni excusas”, debido a que consideran que las explicaciones oficiales no han logrado resolver los problemas que impactan directamente su calidad de vida.

El dirigente opositor advirtió que esta situación está generando un clima que amenaza con afectar la estabilidad institucional del país. “La falta de medidas efectivas puede traer consecuencias serias para la gobernanza”, señaló, exhortando a las autoridades a actuar con mayor seriedad y a implementar políticas públicas que atiendan las necesidades más urgentes.

En un mensaje difundido en sus redes sociales, Vargas indicó que los niveles de deterioro en los servicios básicos, el alza en los precios de los alimentos y los reiterados casos de corrupción y narcotráfico han llegado a un punto “insostenible” para gran parte de la ciudadanía.

Finalmente, reiteró que el PRD continuará respaldando las demandas de la población y promoviendo un modelo de gestión más responsable, transparente y orientada al bienestar general.