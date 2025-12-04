El Gobierno comenzó hoy la entrega masiva del Bono Navideño 2025 y los ciudadanos ya pueden revisar su estatus. La ayuda con un valor de RD$1,500 pesos se distribuirá tanto en formato físico como digital, priorizando a los hogares de mayor vulnerabilidad.

Dos modalidades de entrega: física y electrónica

El Bono Navideño 2025 se distribuirá de esta manera: 1,200,000 bonos físicos, entregados al Gabinete Social para su distribución entre los hogares de mayor necesidad.

Puedes leer: Abinader activa Bono Navideño 2025; impactará más de 2 millones de familias, afirma

1,400,000 bonos electrónicos, dirigidos especialmente a familias inscritas en el programa Súperate, priorizando los niveles socioeconómicos más vulnerables.

El Gobierno explicó que la selección de beneficiarios se basó en estudios técnicos y criterios de justicia social, garantizando que el apoyo llegue a quienes realmente lo necesitan.

La Dirección de Asistencia Social y Alimentación Comunitaria (DASAC), complementará la iniciativa con la entrega de alimentos crudos y cenas navideñas en las comunidades.

Inicia la 5ta edición de la “Brisita Navideña”

El coordinador del Gabinete de Política Social, Tony Peña Guaba, anunció el inicio de la 5ta edición de la “Brisita Navideña”, programa que este año alcanzará a 2.6 millones de personas en sus modalidades física y electrónica.

Los bonos están siendo canalizados a través de:

Juntas de vecinos

Cuerpos de bomberos

Fuerzas Armadas y Policía Nacional

FEDOMU y Liga Municipal Dominicana

Congreso Nacional

Gobernaciones provinciales

Iglesias católicas y cristianas

Oficina de la Primera Dama

Ministerio Administrativo de la Presidencia

Presidencia de la República

También se prioriza a instituciones y sectores vulnerables como el Patronato Nacional de Ciegos, Patronato de Sordomudos, escuelas especializadas, hospitales, pacientes renales y cardíacos, entre otros.

Si no te has verificado, ¿qué esperas?

El Bono Navideño 2025 ya está en entrega y millones de dominicanos están confirmando si fueron beneficiados. Revisa tu estatus ahora y asegúrate de no quedarte fuera de esta ayuda económica.