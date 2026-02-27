Santo Domingo.– El Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel), la Alcaldía del Distrito Nacional (ADN) y el Consejo Unificado de las Empresas Distribuidoras de Electricidad (CUED) firmaron un acuerdo de cooperación para avanzar en el retiro del cableado aéreo en desuso y obsoleto, así como en el ordenamiento de infraestructuras que afectan la imagen urbana y la seguridad ciudadana.

El convenio fue suscrito por Guido Gómez Mazara, presidente del Consejo Directivo de Indotel; Celso Marranzini, presidente del CUED; y Carolina Mejía, alcaldesa del Distrito Nacional.

El objetivo principal del plan es reducir la contaminación visual provocada por el tendido aéreo desorganizado y, al mismo tiempo, disminuir los riesgos asociados a infraestructuras deterioradas que pueden afectar a peatones, conductores y al entorno urbano, generando obstrucciones y situaciones de inseguridad.

Gómez Mazara destacó que este acuerdo marca un punto de inflexión en la gestión del espacio público y de la infraestructura de telecomunicaciones, al pasar de la planificación a una fase concreta de ejecución. Subrayó que el retiro del cableado obsoleto no responde únicamente a criterios estéticos, sino a una responsabilidad directa con la seguridad ciudadana, la movilidad urbana y la calidad de vida en el Distrito Nacional.

Indicó que Indotel asume su rol regulador para garantizar que las telecomunicaciones se desarrollen de manera organizada y segura, asegurando que cada intervención produzca resultados verificables y contribuya a una ciudad más ordenada, moderna y funcional.

“Este proyecto impactará más de 300 kilómetros, abarcando el polígono central, sectores populares, la Ciudad Colonial, San Carlos y Cristo Rey”, explicó Gómez Mazara durante la firma del convenio en las instalaciones del CUED.

Por su parte, la alcaldesa Carolina Mejía afirmó que la eliminación del cableado desordenado es una prioridad para mejorar la calidad de vida de la población, no solo por razones estéticas, sino también por seguridad y bienestar. Señaló que se trata de un esfuerzo conjunto entre instituciones comprometidas con transformar Santo Domingo mediante el trabajo coordinado.

En tanto, Marranzini resaltó que el acuerdo impulsa el ordenamiento del tendido aéreo no solo por su impacto en la imagen urbana, sino también por motivos de seguridad y continuidad del servicio eléctrico.

La intervención contempla un proceso técnico que incluye levantamiento e inspección, identificación del cableado activo y del que debe retirarse, etiquetado de redes no identificadas, desmontaje, retiro, limpieza del área intervenida y validación final de los trabajos por parte de las instituciones involucradas.

Las acciones se ejecutarán por etapas en zonas priorizadas del Distrito Nacional, entre ellas Ciudad Colonial, San Carlos, Cristo Rey, Los Girasoles, Bella Vista, Piantini y Naco, además de corredores viales de alto flujo y relevancia urbana.

Este convenio forma parte de una iniciativa coordinada desde 2023 con las autoridades correspondientes y establece un marco de trabajo interinstitucional para intervenir puntos críticos donde persisten cables obsoletos, caídos o instalados en condiciones inadecuadas.

Indotel tendrá a su cargo la articulación regulatoria y la coordinación general del plan, incluyendo la estructuración del proceso de ejecución bajo criterios técnicos y de ordenamiento de redes, en conjunto con las demás entidades firmantes.

El ADN realizará labores de supervisión territorial y coordinará aspectos relacionados con el ordenamiento del espacio público, la logística urbana y la limpieza final de las áreas intervenidas, garantizando la recuperación adecuada de cada tramo.

Por su lado, el CUED brindará apoyo técnico en la identificación y el manejo seguro de la infraestructura eléctrica asociada, así como en las coordinaciones necesarias para asegurar que las labores se desarrollen bajo estrictos estándares de seguridad operacional.

Las instituciones acordaron mantener un esquema permanente de seguimiento para garantizar la continuidad de los trabajos y la coordinación con los actores del ecosistema de redes, con el propósito de obtener resultados verificables en cada zona intervenida.