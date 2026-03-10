Gobierno inicia proceso de titulación en Los Ríos y El Galá para beneficiar a más de 5,000 personas

Distrito Nacional.– El Gobierno dominicano, a través de la Unidad Técnica Ejecutora de Titulación de Terrenos del Estado (UTECT) y Bienes Nacionales (BN), inició este martes los trabajos de la primera etapa técnica, social y legal del proceso de titulación en los sectores Los Ríos y El Galá, con el objetivo de entregar 1,300 certificados de título a familias de la zona.

La iniciativa beneficiará a unas 5,200 personas que actualmente ocupan viviendas y solares en ese territorio, como parte del programa de regularización de propiedades impulsado por el Gobierno.

Los trabajos comenzarán en la parcela 110-REF-780 del Distrito Catastral No. 04, ubicada en la provincia Santo Domingo, donde se realizarán levantamientos parcelarios, censos sociales y verificaciones legales para garantizar la entrega de los títulos de propiedad.

El director ejecutivo de la UTECT, Duarte Méndez Peña, explicó que este proyecto responde a una disposición del presidente Luis Abinader, quien ha asumido el compromiso de otorgar títulos de propiedad a personas que por años han ocupado inmuebles del Estado de manera irregular.

“Estar aquí hoy es aceptar el llamado para que ustedes, como comunitarios de Los Ríos, puedan ser parte de la Revolución de Titulación que impulsa el presidente Luis Abinader”, expresó el funcionario.

Méndez Peña también solicitó a los residentes colaborar con el personal de la institución durante el levantamiento de información, la recopilación de datos y el proceso de firmas, para agilizar los trabajos y facilitar la entrega de los títulos, proceso que destacó es totalmente gratuito.

Durante el acto se informó además que en comunidades cercanas como La Yoguita y Constelación se están realizando investigaciones y estudios catastrales con el propósito de ampliar el programa de titulación en la zona.

El agrimensor Emilio Antonio Jones Méndez fue presentado como el encargado de coordinar la logística de los trabajos de levantamiento parcelario. Explicó que las brigadas trabajarán desde tempranas horas de la mañana hasta la tarde y estarán debidamente identificadas con vestimenta oficial de la institución.

En la actividad también participó el presidente de la Comisión Presidencial de Apoyo al Desarrollo Barrial, Rolfi Rojas, quien destacó que el programa de titulación representa un paso importante para las comunidades beneficiadas.

“En apenas cinco años se ha llevado a cabo una revolución en la entrega de títulos de propiedad, más que en toda la historia de la República Dominicana. Eso se llama gobernar para la gente”, afirmó.

En representación de los comunitarios, Roberto Reyes agradeció la iniciativa y aseguró que el proyecto constituye una conquista significativa para las familias de Los Ríos y El Galá.

El acto de lanzamiento se realizó en la cancha del barrio Los Próceres y contó con la presencia de autoridades y representantes comunitarios. La bendición estuvo a cargo del pastor Eurípide, de la iglesia Ministerio Internacional Cristo Mi Roca.