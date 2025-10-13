Santo Domingo. – En un paso decisivo hacia una mayor inclusión social y económica, el Gobierno dominicano, encabezado por el presidente Luis Abinader, presentó oficialmente la “Tarjeta Joven”, un nuevo programa destinado a mejorar el acceso de la juventud a servicios esenciales en educación, salud, cultura, transporte y empleo.

La iniciativa, impulsada por el Ministerio de la Juventud en colaboración con la Dirección de Desarrollo Social de Supérate, forma parte de la estrategia estatal de ampliar la protección social e incorporar a todas las poblaciones vulnerables en el desarrollo nacional.

El lanzamiento fue encabezado por el ministro de la Juventud, Carlos Valdez, y la directora de Desarrollo Social de Supérate, Gloria Reyes, durante un acto celebrado en el Paraninfo de la Facultad de Economía de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD). Allí se destacó que el programa, bajo el lema “Tu llave al futuro”, marcará un hito en la gestión pública moderna e inclusiva.

“Con la Tarjeta Joven estamos abriendo una nueva era de inclusión digital y social. Es una llave que conecta a los jóvenes con el Estado, eliminando barreras que antes limitaban su acceso a servicios esenciales”, declaró el ministro de la Juventud, Carlos Valdez.

Por su parte, Reyes subrayó que este esfuerzo constituye un nuevo pacto social del Estado con las juventudes dominicanas, al garantizarles un acceso más equitativo a derechos y oportunidades.

“Tarjeta Joven busca apoyar a la población juvenil de forma integral, más allá de lo económico, fortaleciendo sus capacidades sociales, académicas y productivas de manera sostenible”, expresó la directora de la Dirección de Desarrollo Social.

Gloria Reyes

Durante la primera fase —que se implementará en el último trimestre de 2025— el programa beneficiará a miles de jóvenes entre 18 y 35 años en condiciones de pobreza o vulnerabilidad. La selección se realizará mediante un cruce de datos interinstitucionales, priorizando estudiantes universitarios, madres jóvenes, personas con discapacidad y residentes en zonas vulnerables, incluidos miembros de familias del programa Supérate.

Los interesados podrán registrarse en el portal oficial juventud.gob.do/tarjeta-joven, donde estarán disponibles los criterios de elegibilidad. Toda la información será verificada por el Sistema Único de Beneficiarios (SIUBEN) para garantizar un proceso transparente y basado en evidencia.

Los beneficiarios recibirán un paquete de apoyo que incluye transferencias monetarias condicionadas, subsidios para transporte urbano e interurbano, y acceso preferencial a programas educativos, culturales y laborales.

La Tarjeta Joven podrá usarse en formato físico o digital, permitiendo pagos sin contacto, acceso a servicios públicos como la OMSA, Metro, Teleférico, peajes y nuevos corredores, y gestión de beneficios a través de una aplicación móvil que integrará todos los servicios en línea.

Carlos Valdez, ministro de la Juventud.

“Esta herramienta tecnológica es un símbolo de equidad. Conecta a los jóvenes con el futuro, pero también con el presente: con becas, cultura, movilidad y oportunidades que mejoran su calidad de vida”, añadió el ministro Valdez.

Desarrollada por la Unidad Técnica de Estudios sobre Juventudes del Ministerio de la Juventud, la Tarjeta Joven se alinea con las prioridades presidenciales de reducción de la desigualdad, modernización del Estado y fortalecimiento de la protección social. Con este nuevo programa, el Gobierno busca impactar positivamente a millones de jóvenes en todo el territorio nacional.