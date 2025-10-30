A propósito de Melissa, el Gobierno quitó el protagonismo a los funcionarios que siempre se ponían al frente en los operativos. ¿Se notó?

Por si acaso, Indomet advierte que todavía se esperan más aguaceros en el suroeste del país. Que se tome en cuenta.

Al no querer encontrarse con una tormenta, la embajadora estadounidense Leah Francis Campos aplazó su llegada al país. ¿Precaución?

Mientras insista en colocar agentes en sustitución de semáforos, la Digesett agravará el pandemonio del tránsito. Está a la vista.

Dicen que Ricardo de los Santos aplica en el Senado el librito de Pacheco en la Cámara de Diputados: Bien con todos. ¿O no?

La mejoría en el servicio eléctrico durante la tormenta hay que reconocerla, aunque se le niegue un homenaje a Celso Marranzini. ¿De acuerdo?

Por lo visto, estaban equivocados quienes pensaban que las lluvias habían aplacado los procesos por corrupción. ¿Estamos?

Crecen las expectativas con las evaluaciones del Consejo de la Magistratura para el TSE y la Suprema Corte de Justicia. ¿Es para menos?