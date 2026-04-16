Santo Domingo.– El administrador de la Lotería Nacional, Teófilo “Quico” Tabar, saludó la decisión del presidente Luis Abinader de reactivar el Plan de Regularización de Bancas de Lotería, apuestas deportivas y demás juegos de azar, y asumió con firmeza la responsabilidad de coordinar el proceso establecido en el Decreto núm. 197-26.

Tabar manifestó que acepta el reto de encabezar, de manera transitoria, la coordinación operativa, administrativa y de seguimiento del proceso de regularización, conforme a lo dispuesto por el Poder Ejecutivo. En ese sentido, informó que en los próximos días convocará a los representantes del consejo de seguimiento contemplados en el decreto, con el propósito de integrarlos activamente en esta nueva etapa.

En ese mismo orden, valoró el fortalecimiento del rol de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) dentro del proceso, así como la incorporación del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (INDOTEL) y de la Oficina Gubernamental de Tecnologías de la Información y Comunicación (OGTIC), al considerar que su participación permitirá reforzar la verificación del cumplimiento tributario, apoyar las labores de fiscalización y garantizar un mayor control mediante el uso de herramientas tecnológicas.

Asimismo, adelantó que propondrá la implementación de cambios estructurales profundos, orientados a agilizar los procesos administrativos y fortalecer la transparencia del sector.

Tabar enfatizó que la prioridad será culminar el proceso de depuración y formalización de las bancas de lotería, puntos de venta, apuestas deportivas, casinos y demás juegos de azar, además de propiciar un entorno de respeto y armonía en beneficio de la sociedad dominicana.