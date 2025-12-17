La Cámara de Diputados aprobó la emisión de valores de deuda pública por hasta RD$401,767 millones, una autorización solicitada por el Poder Ejecutivo para asegurar el financiamiento del Presupuesto General del Estado correspondiente al año 2026 y respaldar la continuidad de las principales partidas de gasto público.

Tras la aprobación de la iniciativa, los diputados explicaron que el monto autorizado permitirá al Estado complementar los ingresos previstos y cubrir el déficit fiscal estimado en 3.2 % del Producto Interno Bruto (PIB), garantizando la continuidad de programas sociales, obras de infraestructura y servicios públicos esenciales contemplados en el Presupuesto 2026.

Los legisladores oficialistas subrayaron que la colocación de bonos no representa un endeudamiento adicional al ya aprobado, sino la ejecución de un esquema financiero previamente definido para el próximo año fiscal, conforme a la ley de presupuesto.

La normativa otorga al Estado el marco legal para acceder a financiamiento de forma planificada y transparente, asegurando liquidez sin recurrir a medidas extraordinarias o ajustes abruptos.

El proyecto autoriza al Ministerio de Hacienda y Economía a emitir bonos tanto en pesos dominicanos como en moneda extranjera, ya colocarlos en los mercados locales o internacionales, según las condiciones financieras más favorables, lo que permita optimizar costos y diversificar las fuentes de financiamiento.

Asimismo, la ley habilita operaciones de manejo de pasivos, como canjes, recompras o conversiones de deuda, orientadas a mejorar el perfil de vencimientos, reducir presiones de pago en el corto plazo y mitigar riesgos cambiarios.

De acuerdo con los legisladores, estas herramientas contribuyen a preservar la estabilidad macroeconómica, fortalecer la confianza de los inversionistas y asegurar la continuidad del gasto público sin afectar el crecimiento económico. La iniciativa pasa ahora al Senado, donde se prevé su conocimiento en los próximos días.