Santo Domingo. Espacios denominados “Puntos Vida” comenzaron a operar en instituciones públicas y establecimientos privados para que mujeres en situación de riesgo puedan solicitar ayuda inmediata, como parte de las acciones del Gobierno para prevenir la violencia de género y evitar feminicidios.

La ministra de Interior y Policía, Faride Raful, explicó que estos puntos funcionan como lugares de acceso rápido donde las víctimas pueden pedir asistencia sin necesidad de acudir primero a una fiscalía o destacamento policial.

“Puntos Vida crea una vía de acceso distinta, donde las mujeres no tienen que acudir necesariamente a una fiscalía o a un destacamento. Ya han comenzado a operar esta semana en distintos puntos”, explicó.

Según informó la funcionaria, estos espacios ya operan en entidades públicas y privadas, entre ellas el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Gobernación Provincial de Santiago, el Ministerio de Interior y Policía, el Ministerio de la Presidencia y la sucursal de Farmacia Los Hidalgos ubicada en la avenida Abraham Lincoln.

Puedes leer: Turismo en alza: República Dominicana recibió más de 1,1 millones en febrero

Raful indicó que el personal que participa en esta iniciativa ha sido capacitado para actuar como primeros respondientes y activar los protocolos de atención en coordinación con la Policía Nacional y el Ministerio Público, permitiendo brindar asistencia rápida a mujeres que enfrenten situaciones de violencia.

Asistencia a víctimas

La funcionaria también destacó que la Dirección Especializada de Atención a la Mujer y Violencia Intrafamiliar de la Policía Nacional ha brindado asistencia a 1,695 ciudadanos en lo que va de año, además de rescatar a 49 menores de edad que se encontraban en situaciones de riesgo.

Asimismo, informó que 630 personas han sido arrestadas en flagrante delito por casos relacionados con violencia intrafamiliar y de género, mientras que 5,994 víctimas han recibido cobertura, protección y seguimiento por parte de las autoridades.

Como parte de las medidas preventivas, el Gobierno trabaja además en la estandarización de una ficha de valoración de riesgo