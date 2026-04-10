El Poder Ejecutivo se declaró en sesión permanente para supervisar la evolución de un sistema frontal que impactará gran parte del territorio nacional con precipitaciones considerables.

La decisión fue establecida por el presidente Luis Abinader, tras una reunión con los directivos de los organismos de socorro y el Instituto Nacional de Meteorología (Indomet) en el Palacio Nacional.

Las autoridades explicaron que la disposición gubernamental busca garantizar una respuesta inmediata ante las proyecciones meteorológicas que señalan un aumento en las lluvias para las próximas horas.

Sesión permanente

El mandatario instruyó a todas las instituciones de protección civil a mantener un monitoreo constante y riguroso sobre las zonas de mayor vulnerabilidad para prevenir incidentes.

Como consecuencia de este estado de vigilancia, el Centro de Operaciones de Emergencias (COE) ratificó niveles de alerta para 18 provincias. Monseñor Nouel, Santiago Rodríguez, Santiago, La Vega y Monte Cristi permanecen en alerta amarilla, mientras que el Distrito Nacional, la provincia de Santo Domingo y otras 11 demarcaciones se encuentran bajo alerta verde.