Constanza, La Vega. – El ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, dejó puesto en funcionamiento el Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1 en los municipios de Constanza y Jima Abajo, provincia La Vega, ampliando así la cobertura del servicio y fortaleciendo la capacidad de respuesta ante emergencias en estas importantes demarcaciones del país.

Con esta incorporación, el Sistema 9-1-1 alcanza una cobertura del 94% de la población nacional, consolidando una red integral de atención que articula a las principales agencias de respuesta, garantizando asistencia oportuna, coordinada y eficiente ante situaciones de emergencia.

“Esta iniciativa responde a la prioridad de seguir fortaleciendo la capacidad del Estado para salvar vidas, mejorar la respuesta coordinada ante emergencias y elevar los estándares de seguridad ciudadana y atención prehospitalaria, especialmente en zonas con alto valor productivo, agrícola y estratégico”, aseguró Paliza.

Asimismo, el titular del MINPRE reafirmó que la expansión aprobada para este primer cuatrimestre de 2026 forma parte de una visión de Estado orientada a acercar el 9-1-1 a más comunidades en todo el país.

En Constanza y Jima Abajo, el Sistema 9-1-1 contará con unidades de ambulancias equipadas para soporte vital básico, patrullas policiales, unidades del Cuerpo de Bomberos y una infraestructura tecnológica que permitirá la gestión eficiente de llamadas, la geolocalización de incidentes y el despacho coordinado de recursos desde el Centro de Comando y Control.

El Sistema 9-1-1 trabaja de manera continua en la ampliación progresiva de su cobertura, incorporando más territorios y modernizando su infraestructura, como parte de una visión integral orientada a preservar vidas, proteger bienes y consolidar un modelo de respuesta basado en la coordinación interinstitucional, la tecnología de punta y el servicio a la ciudadanía.