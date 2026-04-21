Santo Domingo. – En un escenario marcado por el conflicto en el Medio Oriente y el impacto económico que ha tenido en el mundo, el ministro de Hacienda y Economía, Magín Díaz, representó a la República Dominicana en las Reuniones de Primavera 2026 del Banco Mundial (BM) y el Fondo Monetario Internacional (FMI), celebradas en Washington.

Como parte de su agenda, el ministro Díaz sostuvo un intercambio de trabajo con el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Ilan Goldfajn y otros altos ejecutivos del banco.

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Además, el ministro acompañó al gobernador del Banco Central, Héctor Valdez Albizu, en una reunión liderada por la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, en las que se ofrecieron proyecciones del crecimiento global y regional, y se analizaron herramientas de política fiscal y monetaria para mitigar los impactos en las economías ante la compleja coyuntura internacional.

Crisis Medio Oriente

“Estos intercambios no solo sirven para consolidar las relaciones institucionales con actores fundamentales para el crecimiento y desarrollo de las naciones, sino que también nos permiten identificar y aprovechar de nuevas oportunidades de inversiones y financiamiento que promueven el crecimiento económico y beneficien a la población”, resaltó el ministro.

Díaz también fue invitado a una reunión con el Comité de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, presidido por el congresista French Hill, durante la cual pasaron revista de la agenda económica y comercial entre ambas naciones.

Por otro lado, la delegación dominicana sostuvo un encuentro con Michale Kaplan, Subsecretario de Tesoro para Asuntos Internacionales, con el cual se acordó retomar los programas de asistencia técnica para los órganos rectores del Sistema Integrado de Administración Financiera del Estado (SIAFE).

De igual forma, el ministro sostuvo una reunión bilateral con el área de Asuntos Económicos del Departamento de Estado, en la que se enfatizó la importancia de los Estados Unidos para las exportaciones dominicanas, las remesas y la inversión extranjera, entre otras, y se exploraron vías de colaboración para seguir promoviendo el desarrollo de la República Dominicana.