Santo Domingo.-. – El candidato presidencial por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Gonzalo Castillo, sostuvo este lunes un encuentro con los candidatos a cargos municipales de Los Alcarrizos, a quienes les manifestó que, en su gobierno trabajará de la mano con los gobiernos locales para que la prosperidad, el progreso y las oportunidades toquen a cada dominicano, pero para eso, requieren de un Congreso consciente que los apoye.

“Yo no puedo lograr las oportunidades solo, necesito de los gobiernos locales para gobernar con los gobiernos locales, y necesito un Congreso consciente que pueda apoyar las buenas iniciativas que emanen del Poder Ejecutivo”.

Castillo sostuvo que la campaña Gonzalo 2020 está dedicada en cuerpo y alma apoyando todas las candidaturas municipales del PLD, del Partido Revolucionario Dominicano (PRD) y las fuerzas aliadas. “Hemos recorrido ya todo el país, prácticamente de punta a punta, por cada esquina y rincón, y por lo que he percibido y he visto, ganaremos con más del 70% de todas las alcaldías del país; será un triunfo contundente, a mí no me cabe ninguna duda”, expresó.

Durante el encuentro con el alcalde de Los Alcarrizos y candidato al mismo cargo, Junior Santos, y con los candidatos a regidores del PLD y del PRD, Castillo dijo que con la calidad de las candidaturas de esta demarcación está convencido que también en esta zona ganarán de manera contundente.

Igualmente, el candidato presidencial destacó que pasadas estas elecciones municipales se concentrarán en los comicios congresionales y presidencial, “porque hoy en día, el PLD está más activo, dinámico, operativo, unido y más fuerte que nunca, y con un PLD en esas condiciones aliado al PRD y demás fuerzas aliadas que no me hablen de segunda vuelta, nos vamos en primera vuelta”.

El candidato sostuvo que juntos seguirán trabajando para consolidar y garantizar la continuación de las grandes obras del presidente Danilo Medina que ha hecho en los últimos siete años, y a partir de ahí, seguir avanzando con nuevas ideas, “las nuevas ideas de un gobierno que me tocará encabezar”.

En ese sentido, Castillo dijo que su eslogan de gobierno será “a trabajar, trabajar y trabajar, porque los dominicanos y dominicanas cuando trabajamos juntos hemos demostrado que somos capaces de hacer grandes transformaciones en beneficio de todo el país”.

Asimismo, Castillo exhortó a los regidores a no dejarse provocar, y por tanto, desea que lo ayuden a implementar la nueva política de la decencia, respeto hacia los demás, y dejar atrás la vieja política de las peleas, agresiones, insultos, mentiras y las falsedades.

Dijo que en unas semanas se verá muy claro que las candidaturas municipales, congresionales y presidencial del PLD serán las ganadoras mayoritariamente la oposición se pondrá agresiva, por eso “les pido que no se dejen provocar de ninguna forma, a quien le dé un empujón dele un abrazo, extiéndale la mano y dele las bendiciones, pero no se dejen provocar compañeros, porque el que esta gana’ o no, pelea”.

En el encuentro el candidato presidencial estuvo acompañado de los miembros del Comité Político Rubén Bichara, quien es su jefe de Campaña, y los también miembros Francisco Domínguez Brito y Andrés Navarro. Además, estuvieron los miembros del Comité Central Juan Frías, Aquilina Figuereo y el enlace del PLD, Juan Rodríguez; así como los diputados por esa demarcación, Yaco Alberti, Domingo de León y Omar Marchena.