La llegada de Gonzalo Castillo al escenario político nacional, replantea el esquema electoral y genera dudas o dificultaría posible alianza opositora para las elecciones generales de 2028.

Para algunos, el hecho de que el nombre del exministro de Obras Públicas pulule como posible aspirante a la presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) cambia el panorama interno y opositor, ya que este genera simpatía interna.

Ayer, al ser entrevistado, Gonzalo respondió al apoyo público ofrecido a una posible candidatura presidencial, diciendo que agradecía el gesto de varios dirigentes.

En el partido morado ya hay cuatro que buscan la nominación presidencial, pero ninguno quizás cuenta con la popularidad que genera el exministro, quien actualmente está llevando un proceso judicial por alegada corrupción administrativa.

Castillo es el último referente del PLD que obtuvo en unas elecciones presidenciales más de 30%. En ese proceso, siendo el candidato del PLD, se alzó con el segundo lugar con un 37%.

Voto opositor

Si al final, Gonzalo sale airoso del proceso interno del PLD, eso significa que el voto de la oposición se dividiría entre esa organización y la Fuerza del Pueblo (FP), liderada por el expresidente Leonel Fernández.

Desde su fundación en el 2019, la FP, principal partido de la oposición, ha crecido en base a la disidencia peledeísta, situación que podría variar si Gonzalo decide aceptar aspirar.

Lanzamiento

Un nutrido grupo de simpatizantes realizó un acto de apoyo a las posibles aspiraciones de Castillo, quien no asistió al evento realizado en un hotel de Santo Domingo.

Gustavo Sánchez, miembro del Comité Político del PLD, es quien lleva la voz cantante, asegurando que Castillo, encarna el camino más fácil para que esa organización retorne al poder en las elecciones venideras.

Gonzalo

“Quiero un partido que camine en la misma dirección, con la misma convicción y con el mismo propósito”, expresó Castillo ayer al ser cuestionado sobre la promoción presidencial.

Agregó que cuando llegue el momento, el PLD presentará un candidato consolidado y respaldado sin excepción.