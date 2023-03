Gonzalo: “Estoy injustamente sometido”

Santo Domingo.-El excandidato presidencial, Gonzalo Castillo, quien se encuentra detenido acusado de corrupción, aseguró este lunes a través de su cuenta de Twitter, que está injustamente sometido a un proceso que lo aleja de su familia y sostuvo que se defiende y se defenderá de la acusación en su contra, que confía en la justicia y que saldrá reivindicado de ese proceso.

“Estoy injustamente sometido a un proceso que me aleja de mi familia y me aleja de ustedes, mi gente. Pero soy un hombre de fe. Fe en Dios, fe en mi Pueblo, fe en la Justicia. Libraré esta batalla con la tranquilidad que me otorga esa fe”, aseguró el exministro de Obras Públicas durante un mensaje a sus seguidos del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y ciudadanos.

“Yo me defiendo y me defenderé. Tengo la razón, confío en la justicia y tengo la verdad. Y con ustedes, mi familia y Dios veré libre y reivindicado un nuevo amanecer”, sostuvo Castillo.

Este lunes, partidarios y legisladores del PLD, se concentraron en la Fiscalía de la capital, donde se encuentra detenido Castillo y los exministros de Hacienda, Donald Guerrero y Administrativo de la Presidencia, José Ramón Peralta, para exigir la libertad de los dirigentes políticos, cuya manifestación provocó enfrentamientos con la Policía, resultando varas personas heridas.

“A mis compañeros de partido y ciudadanos solidarios que se manifestaron hoy ante el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva. Quiero agradecerles que, ante un momento difícil, estén conmigo hoy, como siempre he estado con ustedes”, expresó el excandidato presidencial del 2020.

En ese sentido, Castillo le hizo la siguiente petición a sus seguidores: “Nuestro ánimo debe reflejar la certeza serena de nuestra razón. Pido que hoy y siempre se respeten los recintos de la justicia. Que no tengan excusas para acusarnos de quebrar la paz, tesoro común de los dominicanos”.

“Su apoyo me sirve de aliento y me da fuerzas. Me hace comprender que mi lucha no ha sido en vano, que ha servido para mejorar la vida de otros, y que ellos lo recuerdan. Pero quiero pedirles una cosa más: quiero pedirles calma”, añadió.

“Gracias por su solidaridad, estoy con ustedes siempre”, acotó.

El pasado fin de semana, la Procuraduría General de la República (PRG), realizó varios allanamientos en la denominada Operación Calamar contra exfuncionarios del pasado Gobierno de Danilo Medina (2012-2020), y otras personas, a quienes acusa de encabezar un entramado de corrupción que sustrajo 19 mil millones de pesos (unos 345,5 millones de dólares), de varias instituciones públicas.