Santo Domingo.– Fuertes lluvias acompañadas de granizos impactaron distintos sectores de varias provincias del país, generando preocupación entre los residentes y elevando el nivel de riesgo en comunidades vulnerables.
Ante esta situación, las autoridades mantienen la alerta amarilla debido a la posibilidad de crecidas de ríos, riadas, inundaciones urbanas y graduales de tierra.
Los organismos de emergencia exhortaron a la población, especialmente a quienes residen en zonas cercanas a ríos, arroyos y cañadas, a mantenerse en vigilancia constante y adoptar medidas preventivas.
Asimismo, recomiende seguir cerca de los boletines oficiales y acatar las orientaciones de las autoridades, evitando cruzar ríos crecidos o permanecer en áreas de alto riesgo.
Indicaron que las condiciones atmosféricas podrían persistir en las próximas horas, por lo que reiteraron el llamado a la prudencia ya la colaboración ciudadana para proteger vidas y propiedades.