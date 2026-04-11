Santo Domingo.– Fuertes lluvias acompañadas de granizos impactaron distintos sectores de varias provincias del país, generando preocupación entre los residentes y elevando el nivel de riesgo en comunidades vulnerables.

Ante esta situación, las autoridades mantienen la alerta amarilla debido a la posibilidad de crecidas de ríos, riadas, inundaciones urbanas y graduales de tierra.

Los organismos de emergencia exhortaron a la población, especialmente a quienes residen en zonas cercanas a ríos, arroyos y cañadas, a mantenerse en vigilancia constante y adoptar medidas preventivas.

Asimismo, recomiende seguir cerca de los boletines oficiales y acatar las orientaciones de las autoridades, evitando cruzar ríos crecidos o permanecer en áreas de alto riesgo.

Las lluvias con granizos, se sintió en la provincia de Bonao

Indicaron que las condiciones atmosféricas podrían persistir en las próximas horas, por lo que reiteraron el llamado a la prudencia ya la colaboración ciudadana para proteger vidas y propiedades.