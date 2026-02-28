Las entidades señalaron que el mandatario obvió el alto costo de los productos de primera necesidad y que su intervención no abordó los principales problemas que afectan a la ciudadanía, especialmente en los sectores más vulnerables.

Diferentes gremios sociales expresaron su desacuerdo con la quinta rendición de cuentas del presidente Luis Abinader, al considerar que no respondió a las necesidades de los barrios carenciados del Gran Santo Domingo y el Distrito Nacional.

Cinco entidades señalaron que el mandatario obvió el alto costo de los productos de primera necesidad y que su intervención no abordó los principales problemas que afectan a la ciudadanía, especialmente en los sectores más vulnerables.

Asimismo, los gremios reclamaron acciones concretas para la expansión de centros culturales y deportivos, al señalar que, pese a los recursos anunciados por el Ministerio de Deportes, estas inversiones no se reflejan en las comunidades.

Así lo afirmaron los dirigentes Ángel Molina, José Mieses, Fiordaliza Guzmán, Ynocencio Reyes, Felicita Dismehy, Altagracia Brand, Elin Cuevas, Arsenio Pineda, Danny Feliz, Barbina Herrera y Alexis Rafael Peña, quienes manifestaron su inconformidad con el contenido de la alocución presidencial.

Las entidades representadas por estos líderes sociales son: Coordinadora de Organizaciones Barriales Don Bosco (Codonbosco), el Centro de Educación para la Paz, Tolerancia y Desarrollo (Cepatode), la Red de Organizaciones del Barrio 27 de Febrero (ReoCofe), el Instituto de Resolución Alternativa de Conflictos Alexis Rafael Peña y la Asociación de Comités de Amas de Casas del Distrito Nacional y Santo Domingo (Acadisando).

Sostuvieron que mientras la población continúe enfrentando precariedades en los centros hospitalarios, mantendrán sus protestas a través de los medios de comunicación, comunicaciones dirigidas a funcionarios y jornadas en las calles, en coordinación con otros grupos populares.

En cuanto al tema habitacional, afirmaron que en las comunidades donde operan los Comités de Amas de Casas del Distrito Nacional y Santo Domingo la presencia gubernamental ha sido limitada y que el discurso no ofreció respuestas claras en ese sentido.

Recordaron los proyectos de viviendas impulsados durante las gestiones del doctor Joaquín Balaguer, así como los desarrollados por los exmandatarios Leonel Fernández y Danilo Medina, los cuales —según indicaron— aún son valorados por las comunidades.

Sobre la corrupción administrativa, consideraron que existen funcionarios que deberían enfrentar procesos judiciales, al alegar que exhiben riquezas sin justificación mientras gran parte de la población continúa en condiciones de precariedad.