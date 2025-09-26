Grupo Corripio hará historia con Playoffs MLB

Desde el próximo martes 30 de septiembre, el Grupo Corripio marcará la pauta con una transmisión sin precedentes de los playoffs del béisbol de Grandes Ligas 2025, incluyendo triple y doble juegos, hasta llegar al clásico de octubre, la Serie Mundial.

La postemporada de MLB 2025 incluye las 4 series Wild Card, cuatro series divisionales, dos series de campeonatos y la Serie Mundial, donde durante un mes, se definirá el campeón de las Grandes Ligas.

Tizón Deportivo

La producción del Tizón Deportivo en las transmisiones de los playoffs de la MLB 2025 en nuestro país, presentara videos entre innings de los mejores momentos de quisqueyanos, en la historia de la postemporada.

La empresa JJ Sports está a cargo de la producción de las transmisiones de los juegos de MLB 2025 del Grupo Corripio, al igual que seleccionar los partidos más interesantes para la audiencia del país.

Las transmisiones de la MLB 2025 por Teleantillas, Canal 10, han tenido la mejor audiencia en la historia en temporada regular de Grandes Ligas en la República Dominicana.

Se espera que aumente con los juegos de playoffs y la participación de muchos peloteros dominicanos, incluyendo superestrellas del béisbol de las Mayores.

Tendencia

Durante MLB 2025, el hashtag #MLBporTeleantillas y otras palabras de los juegos transmitidos se ha mantenido como las principales tendencias en la Republica Dominicana constantemente.

La interacción con los fanáticos a través de las redes sociales es constante, gracias a las trivias sobre las estadísticas acumuladas de peloteros y equipos en la historia de MLB, un recurso que se mantendrá durante los playoffs.